İki takım Kırklarelispor - Başakşehir karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/8 Finaller ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Kırklarelispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kırklarelispor ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Ev sahibi takım bu avantajı kullanmaya çalışacak. Başakşehir ise deplasmanda tur peşinde.

Kırklarelispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turun ilk maçı İstanbul’da 1-1 sona ermişti. Ev sahibi takım bu avantajı kullanmaya çalışacak. Başakşehir ise deplasmanda tur peşinde.

Kırklareli Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK’yi elemişti.

Hazırlıklarını tamamladı

Kırklarelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Atatürk Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Yardımcı antrenör Alptekin Baştürk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar, çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.