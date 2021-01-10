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Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup erteleme maçında Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçı oynanacak. Karşılaşmanın canlı izleme linki haberimizde mevcut.

Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

2. Lig'de heyecan erteleme maçlarıyla devam ediyor. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Kırklarelispor ve Bayburt Özel İdare, erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Bugün saat 13.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, Misli.com mobil uygulamaları tarafından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Ligde şu ana kadar 18 maça çıkan Kırklarelispor, 27 puanla 9. sırada yer alıyor. Bayburt Özel İdare Spor ise 17 maçta, 14 puana ulaştı ve 19. sıradaki yerini aldı. 

Bu ligde Kırklarelispor evinde 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Bayburt Özel İdare Spor deplasmanda 9 maçtır kazanamıyor.

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Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, saat 13.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi, Mehmet Güngör olacak. Mehmet Güngör'ün yardımcılıklarını ise Suat Fidan ve Kerem Candaş üstlenecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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