Kırklarelispor-Fenerbahçe özet izle | Kırklarelispor-Fenerbahçe maç özeti

İki büyük raket Kırklarelispor-Fenerbahçe karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Türkiye Kupası - Çeyrek finaller

tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Kırklarelispor-Fenerbahçe maç özeti detayları...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda GMG Kırklarelispor'a konuk oldu. Kanarya mücadeleden 3-0 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 11 Şubat Salı 20.30'da Kadıköy'de oynanacak.

RAKİP TRABZONSPOR OLACAK

Sarı-lacivertliler, büyük bir mucize olmazsa yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, çeyrek final ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 mağlup etmişti.

Kırklarelispor-Fenerbahçe ÖZET İZLE

Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan Var kontrolü sonrasında vuruştan sonra Tolgay Arslan'ın topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle gol iptal oluyor.

87'

Orta sahada Mehmet Ekici'nin ara pasına harekelenen Ferdi Kadıoğlu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

84'

Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Murat Sağlam için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

81'

Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

77'

Tolgay Arslan'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Mehmet Ekici için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

75'

Kazanılan serbest vuruşu kullanan Serkan Sözmen'in ceza alanına gönderdiği ortasında Harun Tekin topa hakim olmayı başarıyor.

75'

Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Murat Sağlam, Emre Balkı'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

72'

GMG Kırklarelispor'da üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Emre Keleşoğlu oyundan çıkarken, Ümit Can Tokcu yerine giren isim oluyor.

68'

Fenerbahçe'de üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mauricio Isla oyundan çıkarken, Murat Sağlam yerine giren isim oluyor.

65'

GMG Kırklarelispor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Enis Çeliksu oyundan çıkarken, Deniz Ataç yerine giren isim oluyor.

65'

Hızlı gelişen atakta Miha Zajc'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mevlüt Erdinç'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan Var kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal oluyor.

65'

Hakem Atilla Karaoğlan, Mevlüt Erdinç'in attığı golün kontrolü için VAR'a başvuruyor.

61'

Aynı dakikada Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jailson oyundan çıkarken, Simon Falette yerine giren isim oluyor.

61'

Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Garry Rodrigues oyundan çıkarken, Nabil Dirar yerine giren isim oluyor.

59'

Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Adil Rami, Hacı Ömer Doğru'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

57'

GOOOLL!!! Fenerbahçe, İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı golle maçta farkı üçe çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Mauricio Isla'nın son çizgiye inmeden yerden içeri gönderdiği pasa hereketlenen Garry Rodrigues gelişine vuruşunu yapıyor. İbrahim Demir'in çeldiği meşin yuvarlak kale önündeki İbrahim Sürgülü'ye çarparak ağlarla buluşuyor.

56'

Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini GMG Kırklarelispor gerçekleştiriyor. Yüksel Şişman oyundan çıkarken, Emre Balkı yerine giren isim oluyor.

52'

Miha Zajc golde asisti yapan oyuncu oluyor.

52'

GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Deniz Türüç, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Mevlüt Erdinç, dengesi bozulmak üzereyken sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı İbrahim Demir'in solundan ağlarla buluşturuyor.

51'

Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda İbrahim Demir topu uzaklaştırmayı başarıyor.

50'

Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda İbrahim Demir topu kornere çeliyor.

48'

Ceza sahası yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Ferdi Kadıoğlu, Mert Sinan Pekesen'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

47'

Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Enis Çeliksu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

46'

Serkan Sözmen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Caner Koca'nın kaleye gönderdiği şutunda top yanından auta çıkıyor.

46'

Hakem Atilla Karaoğlan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Kırklarelispor başlıyor.

45'

Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'

Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

43'

Garry Rodrigues golde asisti yapan oyuncu oluyor.

43'

GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in golü ile maçta öne geçiyor. Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda İbrahim Demir topu çeliyor. Dönen topa Garry Rodrigues dokunuyor. Sonrasında arkadan gelen daha müsait durumdaki Mevlüt Erdinç kale önünde gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor.

41'

Karşılaşmada ilk yarıda son dakikalar yaklaşırken topla oynama yüzdelerinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

37'

Adil Rami'nin ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

36'

Yüksel Şişman'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Enis Çeliksu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

34'

Deniz Türüç penaltıyı kaçırıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Deniz Türüç'ün, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıkıyor.

34'

Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Deniz Türüç geçiyor.

33'

Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Enis Çeliksu'nun ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösteriyor.

31'

Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yüksel Şişman'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

27'

Sağ kanattan kazanılan korneri Mehmet Ekici paslaşarak kullanıyor. Ardından Mauricio Isla'nın ceza alanına gönderdiği ortasında top ters taraftan taca kadar gidiyor.

25'

Fenerbahçe bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

21'

21'

Pozisyonun devamında Mauricio Isla'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mehmet Ekici'nin hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta top kalenin yanından az farkla auta gidiyor.

21'

Hızlı gelişen atakta Mevlüt Erdinç'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan İbrahim Demir topu uzaklaştırmayı başarıyor.

18'

Karşılaşma bu dakikalarda düşük tempoda devam ediyor.

16'

Mert Sinan Pekesen'in sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

14'

Sağ kanatta Mauricio Isla'nın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

12'

GMG Kırklarelispor yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Hacı Ömer Doğru, Tolgay Arslan'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

10'

Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Serkan Sözmen'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Emre Keleşoğlu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

7'

Ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün doğrudan kaleye gönderdiği şutunda İbrahim Demir köşeden topu çelmeyi başarıyor.

4'

Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Mert Sinan Pekesen için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

3'

Garry Rodrigues'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

1'

Hakem Atilla Karaoğlan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk Fenerbahçe başlıyor.

0'

Her iki takımda sahaya çıkıyor ve karşılaşma birazdan başlayacak.

0'

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Max Kruse ile cezalı olan Luiz Gustavo ve sakat olan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

0'

Ev sahibi GMG Kırklarelispor'da sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor.

0'

Eşleşmenin rövanşı 11 Şubat Salı günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

0'

GMG Kırklarelispor, daha sonra sırasıyla Süper Lig temsilcileri MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i kupanın dışına itmeyi başarmıştı.

0'

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren GMG Kırklarelispor, kupa macerasına 3. turda Kelkit Belediyespor galibiyetiyle başladı.

0'

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda saat 14:30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

0'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.