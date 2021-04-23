Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Gmg Kastamonuspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kırklarelispor - Gmg Kastamonuspor maçı skoru ne oldu? Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kırklarelispor Gmg Kastamonuspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kırklareli Atatürk - Kırklareli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 15:00



Kırklarelispor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri

Can Cengiz(hakem), Ozan Bekar(1. Yardımcı Hakem), Göktuğ Hazar Erel(2. Yardımcı Hakem), Serkan Eryılmaz(dördüncü Hakem)

Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

1. Umut Kaya, 3. Serkan Sözmen, 5. İbrahim Sürgülü, 6. Emre Keleşoğlu, 9. Murat Yılmaz, 15. Arda Hilmi Şengül, 20. Yunus Emre Yalçın, 24. Mert Sinan Pekesen, 39. Emre Balkı, 66. Davut Babur, 90. Bahadır Taşdelen



Yedekler

97. Alp Tutar, 7. Kubilay Akyüz, 8. İsmail Ayaz, 28. Hamza Özdemir, 33. Metehan Mertöz, 77. Emir Burak Okumuş, 98. Berkan Burak Turan



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Goller

Mert Sinan Pekesen,40.dk (f), Davut Babur,45+1.dk (f), Murat Yılmaz,75.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yunus Emre Yalçın 32.dk



Oyundan Çıkanlar

Yunus Emre Yalçın 80.dk, Bahadır Taşdelen 84.dk, Emre Keleşoğlu 80.dk, Emre Balkı 80.dk, Arda Hilmi Şengül 84.dk



Oyuna Girenler

Berkan Burak Turan 80.dk, Metehan Mertöz 84.dk, İsmail Ayaz 80.dk, Kubilay Akyüz 80.dk, Hamza Özdemir 84.dk

Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

1. Atakan Akyol, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 20. Ömer Faruk Yücel, 27. Hazar Daşcı, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 92. Hakan Olkan



Yedekler

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 18. Kerem İmamoğlu, 23. Canpolat Sarıdemir, 77. Ömer Gür, 88. Uğur Kenet



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hakan Olkan 4.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Yücel 88.dk



Oyundan Çıkanlar

Hakan Olkan 89.dk, Birkan Öksüz 89.dk, Hakkı Can Aksu 77.dk, Hazar Daşcı 46.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Alptekin Çaylı 89.dk, Uğur Kenet 89.dk, Kerem İmamoğlu 77.dk, Ömer Gür 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 35 26 7 2 75 22 85 53 2 Sakaryaspor 35 18 12 5 63 33 66 30 3 Kırşehir Belediyespor 35 19 8 8 50 27 65 23 4 Kırklarelispor 35 17 12 6 56 30 63 26 5 Van Spor 35 19 6 10 54 31 63 23 6 Bodrumspor 35 17 7 11 75 48 58 27 7 Etimesgut Belediyespor 35 17 7 11 55 29 58 26 8 Turgutluspor 35 16 4 15 44 53 52 -9 9 Karacabey Belediyespor 35 13 10 12 48 39 49 9 10 Tarsus İdman Yurdu 35 13 10 12 53 47 49 6 11 Serik Belediyespor 35 12 13 10 47 46 49 1 12 Pendikspor 35 14 5 16 58 47 47 11 13 Pazarspor 35 14 5 16 56 56 47 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 35 13 5 17 45 55 44 -10 15 Sivas Belediyespor 35 9 13 13 51 47 40 4 16 1922 Konyaspor 35 10 9 16 43 45 39 -2 17 Kastamonuspor 35 8 12 15 29 49 36 -20 18 Elazığspor 35 9 5 21 47 80 32 -33 19 Mamak FK 35 6 6 23 30 108 24 -78 20 Kardemir Karabükspor 35 1 2 32 13 100 5 -87

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