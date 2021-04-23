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Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Gmg Kastamonuspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kırklarelispor - Gmg Kastamonuspor maçı skoru ne oldu?

Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kırklarelispor  Gmg Kastamonuspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk - Kırklareli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00

Kırklarelispor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri
Can Cengiz(hakem), Ozan Bekar(1. Yardımcı Hakem), Göktuğ Hazar Erel(2. Yardımcı Hakem), Serkan Eryılmaz(dördüncü Hakem)

KIRKLARELİSPORKırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 3. Serkan Sözmen, 5. İbrahim Sürgülü, 6. Emre Keleşoğlu, 9. Murat Yılmaz, 15. Arda Hilmi Şengül, 20. Yunus Emre Yalçın, 24. Mert Sinan Pekesen, 39. Emre Balkı, 66. Davut Babur, 90. Bahadır Taşdelen

Yedekler
97. Alp Tutar, 7. Kubilay Akyüz, 8. İsmail Ayaz, 28. Hamza Özdemir, 33. Metehan Mertöz, 77. Emir Burak Okumuş, 98. Berkan Burak Turan

Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular

Goller
Mert Sinan Pekesen,40.dk (f), Davut Babur,45+1.dk (f), Murat Yılmaz,75.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yunus Emre Yalçın 32.dk

Oyundan Çıkanlar
Yunus Emre Yalçın 80.dk, Bahadır Taşdelen 84.dk, Emre Keleşoğlu 80.dk, Emre Balkı 80.dk, Arda Hilmi Şengül 84.dk

Oyuna Girenler
Berkan Burak Turan 80.dk, Metehan Mertöz 84.dk, İsmail Ayaz 80.dk, Kubilay Akyüz 80.dk, Hamza Özdemir 84.dk

GMG KASTAMONUSPORGmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 20. Ömer Faruk Yücel, 27. Hazar Daşcı, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 92. Hakan Olkan

Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 18. Kerem İmamoğlu, 23. Canpolat Sarıdemir, 77. Ömer Gür, 88. Uğur Kenet

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Hakan Olkan 4.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Yücel 88.dk

Oyundan Çıkanlar
Hakan Olkan 89.dk, Birkan Öksüz 89.dk, Hakkı Can Aksu 77.dk, Hazar Daşcı 46.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Alptekin Çaylı 89.dk, Uğur Kenet 89.dk, Kerem İmamoğlu 77.dk, Ömer Gür 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor35267275228553
2Sakaryaspor351812563336630
3Kırşehir Belediyespor35198850276523
4Kırklarelispor351712656306326
5Van Spor351961054316323
6Bodrumspor351771175485827
7Etimesgut Belediyespor351771155295826
8Turgutluspor3516415445352-9
9Karacabey Belediyespor351310124839499
10Tarsus İdman Yurdu351310125347496
11Serik Belediyespor351213104746491
12Pendikspor351451658474711
13Pazarspor35145165656470
14Bayburt Özel İdare Spor3513517455544-10
15Sivas Belediyespor35913135147404
161922 Konyaspor3510916434539-2
17Kastamonuspor3581215294936-20
18Elazığspor359521478032-33
19Mamak FK3566233010824-78
20Kardemir Karabükspor351232131005-87

Fikstür

18.04.2021Başkent Akademi FK Pendikspor
22.04.2021Tarsus İdman Yurdu2-21922 Konyaspor
22.04.2021Bodrumspor2-3Bayburt Özel İdare Spor
22.04.2021Eyüpspor3-1Sivas Belediyespor
22.04.2021Karacabey Belediyespor2-2Serik Belediyespor
22.04.2021Kırklarelispor3-0Kastamonuspor
22.04.2021Kırşehir Belediyespor3-0Elazığspor
22.04.2021Pazarspor2-0Turgutluspor
22.04.2021Sakaryaspor3-1Kardemir Karabükspor
22.04.2021Van Spor1-0Etimesgut Belediyespor
22.04.2021Mamak FK1-6Pendikspor
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