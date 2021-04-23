Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırklarelispor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Gmg Kastamonuspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kırklarelispor - Gmg Kastamonuspor maçı skoru ne oldu?
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Kırklarelispor Gmg Kastamonuspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk - Kırklareli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00
Kırklarelispor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri
Can Cengiz(hakem), Ozan Bekar(1. Yardımcı Hakem), Göktuğ Hazar Erel(2. Yardımcı Hakem), Serkan Eryılmaz(dördüncü Hakem)
Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 3. Serkan Sözmen, 5. İbrahim Sürgülü, 6. Emre Keleşoğlu, 9. Murat Yılmaz, 15. Arda Hilmi Şengül, 20. Yunus Emre Yalçın, 24. Mert Sinan Pekesen, 39. Emre Balkı, 66. Davut Babur, 90. Bahadır Taşdelen
Yedekler
97. Alp Tutar, 7. Kubilay Akyüz, 8. İsmail Ayaz, 28. Hamza Özdemir, 33. Metehan Mertöz, 77. Emir Burak Okumuş, 98. Berkan Burak Turan
Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
Goller
Mert Sinan Pekesen,40.dk (f), Davut Babur,45+1.dk (f), Murat Yılmaz,75.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yunus Emre Yalçın 32.dk
Oyundan Çıkanlar
Yunus Emre Yalçın 80.dk, Bahadır Taşdelen 84.dk, Emre Keleşoğlu 80.dk, Emre Balkı 80.dk, Arda Hilmi Şengül 84.dk
Oyuna Girenler
Berkan Burak Turan 80.dk, Metehan Mertöz 84.dk, İsmail Ayaz 80.dk, Kubilay Akyüz 80.dk, Hamza Özdemir 84.dk
Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 20. Ömer Faruk Yücel, 27. Hazar Daşcı, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 92. Hakan Olkan
Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 18. Kerem İmamoğlu, 23. Canpolat Sarıdemir, 77. Ömer Gür, 88. Uğur Kenet
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Hakan Olkan 4.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Yücel 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Hakan Olkan 89.dk, Birkan Öksüz 89.dk, Hakkı Can Aksu 77.dk, Hazar Daşcı 46.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Alptekin Çaylı 89.dk, Uğur Kenet 89.dk, Kerem İmamoğlu 77.dk, Ömer Gür 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|85
|53
|2
|Sakaryaspor
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|66
|30
|3
|Kırşehir Belediyespor
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|65
|23
|4
|Kırklarelispor
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|63
|26
|5
|Van Spor
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|63
|23
|6
|Bodrumspor
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|58
|27
|7
|Etimesgut Belediyespor
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|58
|26
|8
|Turgutluspor
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|52
|-9
|9
|Karacabey Belediyespor
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|49
|9
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|49
|6
|11
|Serik Belediyespor
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|49
|1
|12
|Pendikspor
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|47
|11
|13
|Pazarspor
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|47
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|44
|-10
|15
|Sivas Belediyespor
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|40
|4
|16
|1922 Konyaspor
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|39
|-2
|17
|Kastamonuspor
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|36
|-20
|18
|Elazığspor
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|32
|-33
|19
|Mamak FK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|24
|-78
|20
|Kardemir Karabükspor
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|5
|-87
Fikstür
|18.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Pendikspor
|22.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|1922 Konyaspor
|22.04.2021
|Bodrumspor
|2-3
|Bayburt Özel İdare Spor
|22.04.2021
|Eyüpspor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|22.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Serik Belediyespor
|22.04.2021
|Kırklarelispor
|3-0
|Kastamonuspor
|22.04.2021
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Elazığspor
|22.04.2021
|Pazarspor
|2-0
|Turgutluspor
|22.04.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Kardemir Karabükspor
|22.04.2021
|Van Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|22.04.2021
|Mamak FK
|1-6
|Pendikspor