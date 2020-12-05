Kırklarelispor, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırklarelispor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırklarelispor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Kardemir Karabükspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kırklarelispor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk - Kırklareli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Kırklarelispor Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri
Tayfun Sarı(hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(1. Yardımcı Hakem), Barış Sun(2. Yardımcı Hakem), Berkay Erdemir(dördüncü Hakem)
Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 98. Berkan Burak Turan, 39. Emre Balkı, 24. Mert Sinan Pekesen, 20. Yunus Emre Yalçın, 7. Kubilay Akyüz, 17. Atakan Arslan
Yedekler
23. Kubilay Anteplioğlu, 6. Emre Keleşoğlu, 53. Ersel Aslıyüksek, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 77. Emir Burak Okumuş, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 22. Görkem Fidan, 12. Hakan Arslan
Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Berkan Burak Turan 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Arda Hilmi Şengül 77.dk, Mert Sinan Pekesen 68.dk
Oyuna Girenler
Emre Keleşoğlu 77.dk, Ersel Aslıyüksek 68.dk
Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 3. Sezer Gündüz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 2. Arda Belen, 74. Cihan Aydın, 20. Serkan Sıkılmaz, 33. Furkan Övün, 80. Ömer Çelik, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 17. Melih Berat Arslan
Yedekler
1. Halit Tokur, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 70. Seyithan Kaba, 36. Furkan Erdağı, 11. Muhammed Emin Acar, 45. Nazmican Başkara, 28. Ali Kemal Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ali Osman Çarkacı
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Uğurcan Yasin Tabak 41.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Yaylacı 35.dk, Sarı Kart Sezer Gündüz 44.dk, Sarı Kart Arda Belen 55.dk, Sarı Kart Cihan Aydın 64.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Çelik 88.dk, Uğurcan Yasin Tabak 88.dk, Melih Berat Arslan 90+2.dk
Oyuna Girenler
Ali Kemal Yılmaz 88.dk, Muhammed Emin Acar 88.dk, Nazmican Başkara 90+2.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|13
|10
|1
|2
|33
|11
|31
|22
|2
|Turgutluspor
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|27
|-2
|3
|Van Spor
|13
|7
|4
|2
|20
|13
|25
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|21
|6
|6
|Karacabey Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|18
|12
|21
|6
|7
|Kırşehir Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|15
|9
|21
|6
|8
|Etimesgut Belediyespor
|13
|5
|4
|4
|15
|12
|19
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|12
|5
|3
|4
|23
|16
|18
|7
|10
|Kırklarelispor
|12
|4
|6
|2
|10
|4
|18
|6
|11
|1922 Konyaspor
|13
|5
|2
|6
|17
|12
|17
|5
|12
|Pazarspor
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|16
|2
|13
|Bodrumspor
|13
|4
|3
|6
|26
|22
|15
|4
|14
|Sivas Belediyespor
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|14
|0
|15
|Kastamonuspor
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|12
|-9
|16
|Mamak FK
|12
|3
|2
|7
|10
|25
|11
|-15
|17
|Pendikspor
|12
|3
|1
|8
|14
|18
|10
|-4
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|10
|3
|0
|7
|8
|17
|9
|-9
|20
|Kardemir Karabükspor
|13
|0
|2
|11
|3
|36
|2
|-33
Fikstür
|03.12.0020
|1922 Konyaspor
|1-0
|Kastamonuspor
|03.12.0020
|Van Spor
|2-2
|Serik Belediyespor
|03.12.0020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Turgutluspor
|03.12.0020
|Sakaryaspor
|P-P
|Elazığspor
|03.12.0020
|Pazarspor
|4-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|03.12.0020
|Kırşehir Belediyespor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|03.12.0020
|Kırklarelispor
|0-0
|Kardemir Karabükspor
|03.12.0020
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|Pendikspor
|03.12.0020
|Eyüpspor
|4-1
|Etimesgut Belediyespor
|03.12.0020
|Bodrumspor
|7-2
|Başkent Akademi FK