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Kırklarelispor, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırklarelispor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kırklarelispor, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırklarelispor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Kardemir Karabükspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırklarelispor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kırklarelispor  Kardemir Karabükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk - Kırklareli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Kırklarelispor Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri
Tayfun Sarı(hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(1. Yardımcı Hakem), Barış Sun(2. Yardımcı Hakem), Berkay Erdemir(dördüncü Hakem)

KIRKLARELİSPORKırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 98. Berkan Burak Turan, 39. Emre Balkı, 24. Mert Sinan Pekesen, 20. Yunus Emre Yalçın, 7. Kubilay Akyüz, 17. Atakan Arslan

Yedekler
23. Kubilay Anteplioğlu, 6. Emre Keleşoğlu, 53. Ersel Aslıyüksek, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 77. Emir Burak Okumuş, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 22. Görkem Fidan, 12. Hakan Arslan

Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Berkan Burak Turan 69.dk

Oyundan Çıkanlar
Arda Hilmi Şengül 77.dk, Mert Sinan Pekesen 68.dk

Oyuna Girenler
Emre Keleşoğlu 77.dk, Ersel Aslıyüksek 68.dk

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 3. Sezer Gündüz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 2. Arda Belen, 74. Cihan Aydın, 20. Serkan Sıkılmaz, 33. Furkan Övün, 80. Ömer Çelik, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 17. Melih Berat Arslan

Yedekler
1. Halit Tokur, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 70. Seyithan Kaba, 36. Furkan Erdağı, 11. Muhammed Emin Acar, 45. Nazmican Başkara, 28. Ali Kemal Yılmaz

Teknik Sorumlu
Ali Osman Çarkacı

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Uğurcan Yasin Tabak 41.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Yaylacı 35.dk, Sarı Kart Sezer Gündüz 44.dk, Sarı Kart Arda Belen 55.dk, Sarı Kart Cihan Aydın 64.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Çelik 88.dk, Uğurcan Yasin Tabak 88.dk, Melih Berat Arslan 90+2.dk

Oyuna Girenler
Ali Kemal Yılmaz 88.dk, Muhammed Emin Acar 88.dk, Nazmican Başkara 90+2.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor13101233113122
2Turgutluspor13904151727-2
3Van Spor137422013257
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor135621913216
6Karacabey Belediyespor136341812216
7Kırşehir Belediyespor12633159216
8Etimesgut Belediyespor135441512193
9Tarsus İdman Yurdu125342316187
10Kırklarelispor12462104186
111922 Konyaspor135261712175
12Pazarspor105141917162
13Bodrumspor134362622154
14Sivas Belediyespor123541818140
15Kastamonuspor13337122112-9
16Mamak FK12327102511-15
17Pendikspor12318141810-4
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor103078179-9
20Kardemir Karabükspor1302113362-33

Fikstür

03.12.00201922 Konyaspor1-0Kastamonuspor
03.12.0020Van Spor2-2Serik Belediyespor
03.12.0020Tarsus İdman Yurdu4-0Turgutluspor
03.12.0020SakaryasporP-PElazığspor
03.12.0020Pazarspor4-0Bayburt Özel İdare Spor
03.12.0020Kırşehir Belediyespor3-1Sivas Belediyespor
03.12.0020Kırklarelispor0-0Kardemir Karabükspor
03.12.0020Karacabey Belediyespor1-0Pendikspor
03.12.0020Eyüpspor4-1Etimesgut Belediyespor
03.12.0020Bodrumspor7-2Başkent Akademi FK


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