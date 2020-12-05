Kırklarelispor, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırklarelispor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Kardemir Karabükspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırklarelispor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Kırklareli Atatürk - Kırklareli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Kırklarelispor Kardemir Karabükspor Maçının Hakemleri

Tayfun Sarı(hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(1. Yardımcı Hakem), Barış Sun(2. Yardımcı Hakem), Berkay Erdemir(dördüncü Hakem)

Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 98. Berkan Burak Turan, 39. Emre Balkı, 24. Mert Sinan Pekesen, 20. Yunus Emre Yalçın, 7. Kubilay Akyüz, 17. Atakan Arslan



Yedekler

23. Kubilay Anteplioğlu, 6. Emre Keleşoğlu, 53. Ersel Aslıyüksek, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 77. Emir Burak Okumuş, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 22. Görkem Fidan, 12. Hakan Arslan



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Berkan Burak Turan 69.dk



Oyundan Çıkanlar

Arda Hilmi Şengül 77.dk, Mert Sinan Pekesen 68.dk



Oyuna Girenler

Emre Keleşoğlu 77.dk, Ersel Aslıyüksek 68.dk

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 3. Sezer Gündüz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 2. Arda Belen, 74. Cihan Aydın, 20. Serkan Sıkılmaz, 33. Furkan Övün, 80. Ömer Çelik, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 17. Melih Berat Arslan



Yedekler

1. Halit Tokur, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 70. Seyithan Kaba, 36. Furkan Erdağı, 11. Muhammed Emin Acar, 45. Nazmican Başkara, 28. Ali Kemal Yılmaz



Teknik Sorumlu

Ali Osman Çarkacı



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Uğurcan Yasin Tabak 41.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Yaylacı 35.dk, Sarı Kart Sezer Gündüz 44.dk, Sarı Kart Arda Belen 55.dk, Sarı Kart Cihan Aydın 64.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömer Çelik 88.dk, Uğurcan Yasin Tabak 88.dk, Melih Berat Arslan 90+2.dk



Oyuna Girenler

Ali Kemal Yılmaz 88.dk, Muhammed Emin Acar 88.dk, Nazmican Başkara 90+2.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 13 10 1 2 33 11 31 22 2 Turgutluspor 13 9 0 4 15 17 27 -2 3 Van Spor 13 7 4 2 20 13 25 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 13 5 6 2 19 13 21 6 6 Karacabey Belediyespor 13 6 3 4 18 12 21 6 7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 6 8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 3 9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 3 4 23 16 18 7 10 Kırklarelispor 12 4 6 2 10 4 18 6 11 1922 Konyaspor 13 5 2 6 17 12 17 5 12 Pazarspor 10 5 1 4 19 17 16 2 13 Bodrumspor 13 4 3 6 26 22 15 4 14 Sivas Belediyespor 12 3 5 4 18 18 14 0 15 Kastamonuspor 13 3 3 7 12 21 12 -9 16 Mamak FK 12 3 2 7 10 25 11 -15 17 Pendikspor 12 3 1 8 14 18 10 -4 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 0 7 8 17 9 -9 20 Kardemir Karabükspor 13 0 2 11 3 36 2 -33

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