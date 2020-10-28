Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Kırklarelispor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Kırşehir Belediyespor toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Peki, Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor karşılaşıyor. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Mehmet Şükrü Közcü'nün yardımcılıklarını ise Çetin Öncel ve Çağlar Demirkıran üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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