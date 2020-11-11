Kırklarelispor - Pendikspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Kırklarelispor - Pendikspor maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Kırklarelispor toplamda 3 maçtır kazanamıyor.

Peki, Kırklarelispor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KIRKLARELİSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Kırklarelispor - Pendikspor maçı Kırklareli Atatürk Atatürk Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mustafa Murat Oğuz yönetecek. Mustafa Murat Oğuz'un yardımcılıklarını ise Niyazi Atakan Ataseven ve Ferhat Çalar üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Kırklarelispor - Pendikspor maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?