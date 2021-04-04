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Kırklarelispor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Kırklarelispor, Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kırklarelispor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Kırklarelispor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Serik Belediyespor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kırklarelispor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu?

Kırklarelispor, Serik Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kırklarelispor  Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk - Kırklareli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Kırklarelispor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri
Lütfullah Aslan(hakem), Emre Doğu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Yalçın Taşkınfurat(dördüncü Hakem)

KIRKLARELİSPORKırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11
97. Alp Tutar, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 6. Emre Keleşoğlu, 34. Fatih Cerlek, 98. Berkan Burak Turan, 90. Bahadır Taşdelen, 24. Mert Sinan Pekesen, 7. Kubilay Akyüz

Yedekler
1. Umut Kaya, 16. Erkam Mecit Erginsoy, 33. Metehan Mertöz, 39. Emre Balkı, 12. Hakan Arslan, 20. Yunus Emre Yalçın, 8. İsmail Ayaz, 28. Hamza Özdemir

Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Serkan Sözmen 93.dk, Sarı Kart Berkan Burak Turan 44.dk, Çift Sarı Kart Mert Sinan Pekesen 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Cerlek 76.dk, Emre Keleşoğlu 66.dk, Berkan Burak Turan 46.dk

Oyuna Girenler
İsmail Ayaz 76.dk, Emre Balkı 66.dk, Yunus Emre Yalçın 46.dk

SERİK BELEDİYESPORSerik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 7. Atakan Cangöz, 14. Ahmet Bahçıvan, 18. Tufan Kelleci, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 25. Murat Erdemir, 26. Cenk Kaplan, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir, 58. Erkan Şahin

Yedekler
1. Ahmet Özden, 6. Ergün Nazlı, 8. Mahsun Çapkan, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 16. Raif Demir, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 77. Yusuf Çelik, 99. Ahmet Atik

Teknik Sorumlu
Engin Korukır

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Murat Erdemir 17.dk, Sarı Kart Burak Albayrak 10.dk

Oyundan Çıkanlar
Atakan Cangöz 86.dk, Emre Bekir 75.dk, Tufan Kelleci 60.dk, Erkan Şahin 60.dk

Oyuna Girenler
Kaan Mert Nasırcılar 86.dk, Mahsun Çapkan 75.dk, Ahmet Atik 60.dk, Raif Demir 60.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
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