Kırklarelispor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Kırklarelispor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Serik Belediyespor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kırklarelispor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu? Kırklarelispor, Serik Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kırklarelispor Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kırklareli Atatürk - Kırklareli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Kırklarelispor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri

Lütfullah Aslan(hakem), Emre Doğu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Yalçın Taşkınfurat(dördüncü Hakem)

Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

97. Alp Tutar, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 6. Emre Keleşoğlu, 34. Fatih Cerlek, 98. Berkan Burak Turan, 90. Bahadır Taşdelen, 24. Mert Sinan Pekesen, 7. Kubilay Akyüz



Yedekler

1. Umut Kaya, 16. Erkam Mecit Erginsoy, 33. Metehan Mertöz, 39. Emre Balkı, 12. Hakan Arslan, 20. Yunus Emre Yalçın, 8. İsmail Ayaz, 28. Hamza Özdemir



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Serkan Sözmen 93.dk, Sarı Kart Berkan Burak Turan 44.dk, Çift Sarı Kart Mert Sinan Pekesen 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Fatih Cerlek 76.dk, Emre Keleşoğlu 66.dk, Berkan Burak Turan 46.dk



Oyuna Girenler

İsmail Ayaz 76.dk, Emre Balkı 66.dk, Yunus Emre Yalçın 46.dk

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 7. Atakan Cangöz, 14. Ahmet Bahçıvan, 18. Tufan Kelleci, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 25. Murat Erdemir, 26. Cenk Kaplan, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir, 58. Erkan Şahin



Yedekler

1. Ahmet Özden, 6. Ergün Nazlı, 8. Mahsun Çapkan, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 16. Raif Demir, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 77. Yusuf Çelik, 99. Ahmet Atik



Teknik Sorumlu

Engin Korukır



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Murat Erdemir 17.dk, Sarı Kart Burak Albayrak 10.dk



Oyundan Çıkanlar

Atakan Cangöz 86.dk, Emre Bekir 75.dk, Tufan Kelleci 60.dk, Erkan Şahin 60.dk



Oyuna Girenler

Kaan Mert Nasırcılar 86.dk, Mahsun Çapkan 75.dk, Ahmet Atik 60.dk, Raif Demir 60.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

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