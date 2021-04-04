Kırklarelispor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Kırklarelispor, Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Kırklarelispor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Serik Belediyespor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kırklarelispor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Kırklarelispor Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk - Kırklareli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Kırklarelispor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri
Lütfullah Aslan(hakem), Emre Doğu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Yalçın Taşkınfurat(dördüncü Hakem)
Kırklarelispor İlk 11
97. Alp Tutar, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 6. Emre Keleşoğlu, 34. Fatih Cerlek, 98. Berkan Burak Turan, 90. Bahadır Taşdelen, 24. Mert Sinan Pekesen, 7. Kubilay Akyüz
Yedekler
1. Umut Kaya, 16. Erkam Mecit Erginsoy, 33. Metehan Mertöz, 39. Emre Balkı, 12. Hakan Arslan, 20. Yunus Emre Yalçın, 8. İsmail Ayaz, 28. Hamza Özdemir
Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Serkan Sözmen 93.dk, Sarı Kart Berkan Burak Turan 44.dk, Çift Sarı Kart Mert Sinan Pekesen 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Fatih Cerlek 76.dk, Emre Keleşoğlu 66.dk, Berkan Burak Turan 46.dk
Oyuna Girenler
İsmail Ayaz 76.dk, Emre Balkı 66.dk, Yunus Emre Yalçın 46.dk
Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 7. Atakan Cangöz, 14. Ahmet Bahçıvan, 18. Tufan Kelleci, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 25. Murat Erdemir, 26. Cenk Kaplan, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir, 58. Erkan Şahin
Yedekler
1. Ahmet Özden, 6. Ergün Nazlı, 8. Mahsun Çapkan, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 16. Raif Demir, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 77. Yusuf Çelik, 99. Ahmet Atik
Teknik Sorumlu
Engin Korukır
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Murat Erdemir 17.dk, Sarı Kart Burak Albayrak 10.dk
Oyundan Çıkanlar
Atakan Cangöz 86.dk, Emre Bekir 75.dk, Tufan Kelleci 60.dk, Erkan Şahin 60.dk
Oyuna Girenler
Kaan Mert Nasırcılar 86.dk, Mahsun Çapkan 75.dk, Ahmet Atik 60.dk, Raif Demir 60.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor