Kırklarelispor-Tarsus İdman Yurdu maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 19. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Kırmızı Grupta Kırklarelispor ve Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarına da haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu ligde Kırklarelispor evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Tarsus İdman Yurdu toplamda 3 maçtır kazanamıyor.

Kırklarelispor, 17 maçta 26 puana sahip oldu ve 10. sırada yerini aldı. Tarsus İdman Yurdu ise 17 maçta 23 puan topladı ve 12. sırada bulundu. İşte, Kırklarelispor-Tarsus İdman Yurdu maçının canlı izleme bilgileri...

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Kırklarelispor ile Tarsus İdman Yurdu bugün saat 13.00'de karşılaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Sinan Özcan yönetecek. Sinan Özcan'ın yardımcılıklarını ise Hakan Eygü ve Kerem Yükünç üstlenecek.

Karşılaşma, Misli.com IOS ve Android uygulamalarından naklen izlenebilecek. Misli.com'da canlı maç izleme konusuna gitmek için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

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