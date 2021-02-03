Mbaye Diagne, Premier Lig'e damga vurdu! İki maçta iki asist...İOKBS başvuruları 2021 ne zaman? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihleri ne zaman 2021?Galatasaray'da Marcao bilmecesi: Yeni sözleşme yapılacak mı?SON DAKİKA! Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kuruluyor2021 bursluluk sınavı ne zaman olacak? İOKBS bursluluk sınavı 2021 tarihiDemir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSu diyeti nedir? Nasıl yapılır? Su diyetinin yararları ve zararları nelerdir? Kaç gün yapılmalı?Kardemir Karabükspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKocaelispor 0 - 2 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kırklarelispor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Kırklarelispor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kırklarelispor, Van Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kırklarelispor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kırklarelispor, Van Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Van Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 21. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Van Spor ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kırklarelispor - Van Spor maçı skoru ne oldu?

Kırklarelispor, Van Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kırklarelispor  Van Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00

Kırklarelispor Van Spor Maçının Hakemleri
Burak Olcar(hakem), Hüseyin Can(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)

KIRKLARELİSPORKırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 98. Berkan Burak Turan, 6. Emre Keleşoğlu, 34. Fatih Cerlek, 24. Mert Sinan Pekesen, 53. Ersel Aslıyüksek, 9. Murat Yılmaz

Yedekler
97. Alp Tutar, 16. Erkam Mecit Erginsoy, 8. İsmail Ayaz, 90. Bahadır Taşdelen, 7. Kubilay Akyüz, 39. Emre Balkı, 12. Hakan Arslan, 33. Metehan Mertöz

Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir, 98. Sedat Komi

Yedekler
1. Bekir Demircan, 19. Ömer Yıldız, 20. Selim Kayacı, 30. Rüştü Hanlı, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 72. Mert Sarıkuş, 77. Ali Say, 95. Muhammet Mahmut Emir

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor21154249184931
2Van Spor21124533194014
3Turgutluspor211308293139-2
4Kırşehir Belediyespor21107429153714
5Sakaryaspor21107434223712
6Bodrumspor21105646303516
7Kırklarelispor2181032516349
8Pazarspor2110473529346
9Serik Belediyespor218853227325
10Tarsus İdman Yurdu218672923306
11Sivas Belediyespor216963427277
12Karacabey Belediyespor217682423271
13Pendikspor2182113326267
14Etimesgut Belediyespor21678182125-3
151922 Konyaspor2165102523232
16Mamak FK216411225122-29
17Elazığspor217311304024-10
18Kastamonuspor215511193120-12
19Bayburt Özel İdare Spor215214193817-19
20Kardemir Karabükspor2102197622-55

Fikstür

03.02.00211922 Konyaspor2-0Karacabey Belediyespor
03.02.0021Turgutluspor6-0Başkent Akademi FK
03.02.0021Tarsus İdman Yurdu1-0Pazarspor
03.02.0021Serik Belediyespor2-1Elazığspor
03.02.0021Kırklarelispor1-0Van Spor
03.02.0021Kastamonuspor0-1Bodrumspor
03.02.0021Bayburt Özel İdare Spor2-1Sivas Belediyespor
03.02.0021Etimesgut Belediyespor0-0Kırşehir Belediyespor
03.02.0021Eyüpspor1-1Sakaryaspor
03.02.0021Kardemir Karabükspor0-3Pendikspor
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT