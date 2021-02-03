Kırklarelispor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kırklarelispor, Van Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kırklarelispor, Van Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Van Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 21. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Van Spor ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kırklarelispor - Van Spor maçı skoru ne oldu?
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Kırklarelispor Van Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00
Kırklarelispor Van Spor Maçının Hakemleri
Burak Olcar(hakem), Hüseyin Can(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)
Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 98. Berkan Burak Turan, 6. Emre Keleşoğlu, 34. Fatih Cerlek, 24. Mert Sinan Pekesen, 53. Ersel Aslıyüksek, 9. Murat Yılmaz
Yedekler
97. Alp Tutar, 16. Erkam Mecit Erginsoy, 8. İsmail Ayaz, 90. Bahadır Taşdelen, 7. Kubilay Akyüz, 39. Emre Balkı, 12. Hakan Arslan, 33. Metehan Mertöz
Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir, 98. Sedat Komi
Yedekler
1. Bekir Demircan, 19. Ömer Yıldız, 20. Selim Kayacı, 30. Rüştü Hanlı, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 72. Mert Sarıkuş, 77. Ali Say, 95. Muhammet Mahmut Emir
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|21
|15
|4
|2
|49
|18
|49
|31
|2
|Van Spor
|21
|12
|4
|5
|33
|19
|40
|14
|3
|Turgutluspor
|21
|13
|0
|8
|29
|31
|39
|-2
|4
|Kırşehir Belediyespor
|21
|10
|7
|4
|29
|15
|37
|14
|5
|Sakaryaspor
|21
|10
|7
|4
|34
|22
|37
|12
|6
|Bodrumspor
|21
|10
|5
|6
|46
|30
|35
|16
|7
|Kırklarelispor
|21
|8
|10
|3
|25
|16
|34
|9
|8
|Pazarspor
|21
|10
|4
|7
|35
|29
|34
|6
|9
|Serik Belediyespor
|21
|8
|8
|5
|32
|27
|32
|5
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|21
|8
|6
|7
|29
|23
|30
|6
|11
|Sivas Belediyespor
|21
|6
|9
|6
|34
|27
|27
|7
|12
|Karacabey Belediyespor
|21
|7
|6
|8
|24
|23
|27
|1
|13
|Pendikspor
|21
|8
|2
|11
|33
|26
|26
|7
|14
|Etimesgut Belediyespor
|21
|6
|7
|8
|18
|21
|25
|-3
|15
|1922 Konyaspor
|21
|6
|5
|10
|25
|23
|23
|2
|16
|Mamak FK
|21
|6
|4
|11
|22
|51
|22
|-29
|17
|Elazığspor
|21
|7
|3
|11
|30
|40
|24
|-10
|18
|Kastamonuspor
|21
|5
|5
|11
|19
|31
|20
|-12
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|21
|5
|2
|14
|19
|38
|17
|-19
|20
|Kardemir Karabükspor
|21
|0
|2
|19
|7
|62
|2
|-55
Fikstür
|03.02.0021
|1922 Konyaspor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|03.02.0021
|Turgutluspor
|6-0
|Başkent Akademi FK
|03.02.0021
|Tarsus İdman Yurdu
|1-0
|Pazarspor
|03.02.0021
|Serik Belediyespor
|2-1
|Elazığspor
|03.02.0021
|Kırklarelispor
|1-0
|Van Spor
|03.02.0021
|Kastamonuspor
|0-1
|Bodrumspor
|03.02.0021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-1
|Sivas Belediyespor
|03.02.0021
|Etimesgut Belediyespor
|0-0
|Kırşehir Belediyespor
|03.02.0021
|Eyüpspor
|1-1
|Sakaryaspor
|03.02.0021
|Kardemir Karabükspor
|0-3
|Pendikspor