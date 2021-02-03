Kırklarelispor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kırklarelispor, Van Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Van Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 21. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Van Spor ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kırklarelispor - Van Spor maçı skoru ne oldu? Kırklarelispor, Van Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kırklarelispor Van Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kırklareli Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 13:00



Kırklarelispor Van Spor Maçının Hakemleri

Burak Olcar(hakem), Hüseyin Can(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)

Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 98. Berkan Burak Turan, 6. Emre Keleşoğlu, 34. Fatih Cerlek, 24. Mert Sinan Pekesen, 53. Ersel Aslıyüksek, 9. Murat Yılmaz



Yedekler

97. Alp Tutar, 16. Erkam Mecit Erginsoy, 8. İsmail Ayaz, 90. Bahadır Taşdelen, 7. Kubilay Akyüz, 39. Emre Balkı, 12. Hakan Arslan, 33. Metehan Mertöz



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular

Van Spor

Van Spor İlk 11

45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir, 98. Sedat Komi



Yedekler

1. Bekir Demircan, 19. Ömer Yıldız, 20. Selim Kayacı, 30. Rüştü Hanlı, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 72. Mert Sarıkuş, 77. Ali Say, 95. Muhammet Mahmut Emir



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 21 15 4 2 49 18 49 31 2 Van Spor 21 12 4 5 33 19 40 14 3 Turgutluspor 21 13 0 8 29 31 39 -2 4 Kırşehir Belediyespor 21 10 7 4 29 15 37 14 5 Sakaryaspor 21 10 7 4 34 22 37 12 6 Bodrumspor 21 10 5 6 46 30 35 16 7 Kırklarelispor 21 8 10 3 25 16 34 9 8 Pazarspor 21 10 4 7 35 29 34 6 9 Serik Belediyespor 21 8 8 5 32 27 32 5 10 Tarsus İdman Yurdu 21 8 6 7 29 23 30 6 11 Sivas Belediyespor 21 6 9 6 34 27 27 7 12 Karacabey Belediyespor 21 7 6 8 24 23 27 1 13 Pendikspor 21 8 2 11 33 26 26 7 14 Etimesgut Belediyespor 21 6 7 8 18 21 25 -3 15 1922 Konyaspor 21 6 5 10 25 23 23 2 16 Mamak FK 21 6 4 11 22 51 22 -29 17 Elazığspor 21 7 3 11 30 40 24 -10 18 Kastamonuspor 21 5 5 11 19 31 20 -12 19 Bayburt Özel İdare Spor 21 5 2 14 19 38 17 -19 20 Kardemir Karabükspor 21 0 2 19 7 62 2 -55

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