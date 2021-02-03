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Kırklarelispor - Van Spor maçı CANLI | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Kırklarelispor - Van Spor arasında 21. hafta mücadelesi oynanacak. Karşılaşmanın canlı izleme linkleri haberimizde mevcut...

Kırklarelispor - Van Spor maçı CANLI | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Hafta içi oynanacak 23. hafta karşılaşmalarında Kırklarelispor ile Van Spor karşı karşıya gelecek. Bu ligde Kırklarelispor evinde 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Van Spor deplasmanda 5 maçtır kazanıyor. Van Spor, 40 puanla 2'inci sırada bulunurken, Kırklarelispor ise 31 puanla 8'inci sırada bulunuyor. 

MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması ile birlikte Misli.com mobil uygulamaları üzerinden haftanın dikkat çeken 2. Lig maçları ücretsiz olarak yayınlanıyor. Kırklarelispor - Van Spor maçı da Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulundu. Karşılaşma, bugün saat 13.00'de Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Kırklarelispor: Umut Kaya, Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, Arda Hilmi Şengül, Fatih Cerlek, Davut Babur, Emre Keleşoğlu, Mert Sinan Pekesen, Berkan Turan, Murat Yılmaz, Ersel Aslıyüksek    

Van Spor: Aydın Bağ, Şiyar Kepir, Üzeyir Ergün, Barış Gök, Yakup Demir, Abdulkadir Özdemir, Burhan Arman, Oktay Aydın, Sedat Komi, Utku Sen, Sedat Cengiz    

Onur Çelik
Spor Editörü
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