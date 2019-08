Kırklarelispor'da kombine kart satışlarına başladı

KIRKLARELİ (AA) - Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor 2019-2020 sezonu kombine kartlarının satışına başladı.



Kırklarelispor Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kombine kartların 200 liradan satışa sunulduğunu belirtti.



Kırklarelispor'un 10 yıldır profesyonel ligde tüm imkansızlıklara rağmen mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Can, bugüne kadar sadece taraftarlara güvenerek ve inanarak birçok zorluğun üstesinden gelmeyi başardıklarını bildirdi.

Kırklarelispor halkın takımı olduğunu vurgulayan Can, "Bizler sadece bu şehrin değil yıllarca Trakya bölgesinin markası olan bir takımız. Tüm zorluklara rağmen bu sezonda yolumuza kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.

Sezonluk kombine kart satışlarımıza da başladık. Bu konuda tek güvencemiz her zaman olduğu gibi yeşil beyazlı renklere sevdalı olan taraftarımız olacak. Gücümüzü her zaman için tribünde cefakarca yer alan taraftarımızdan aldığımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.





Kaynak: AA