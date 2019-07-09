Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama

EDİRNE'de düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da coşkuyla karşıladı. Üstü açık otobüsle araç kortejiyle kalabalığı selamlayan Ali Gürbüz, "Altın kemeri Antalya'ya getirdiğim için mutluyum" dedi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanarak, Antalya'nın gururu olan Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz ile belediye adına güreşlere katılan diğer pehlivanlar, Döşemealtı ilçesinde karşılandı. Kalabalıktakiler, altın kemer sahibi Ali Gürbüz'ü tebrik edip, fotoğraf çektirdi. Kent girişinde üstü açık otobüsle araç korteji yapan Ali Gürbüz'e hemşerileri sevgi gösterisinde bulundu. Türk bayrağıyla donatılmış çok sayıda aracın yer aldığı kortejle kent merkezinden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Ali Gürbüz, burada Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene Ali Gürbüz'ün yanı sıra İsmail Balaban ve Turan Balaban kardeşler, Mehmet Yeşil Yeşil ile belediyenin sporcularından diğer başpehlivanlar da katıldı.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Törende konuşan Ali Gürbüz, Kırkpınar'a gitmeden önce İsmail Balaban ile Başkan Böcek'i ziyaret ettiklerinde finalde karşılaşmayı istediklerini söylediğini anlattı. Kemer kazanmanın kendisine nasip olduğunu dile getiren Gürbüz, "İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil ile çok müsabakamız oldu. Bazen ben bazen onlar yendi. Uzun yıllardır Antalya'ya altın kemer geliyor. Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillerde Antalya'nın başarılı olmasını sağlamak istiyoruz. İlk yılımızda altın kemeri Antalya'ya, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne getirdiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum. Seyircilerin desteği olmasa biz bu başarıları kazanamayız. Belediye başkanlarının, kurumların desteği ile başarı geliyor. Herkesin bize, bizden sonraki nesillere desteğini devam ettirmesini diliyorum" dedi.

'İLK KEMERİ BEN GETİRMEK İSTERDİM'

Başpehlivan İsmail Balaban ise 2008'den itibaren Konyaaltı Belediyesi adına güreştiği süreçte Antalya'ya iki kemer getirme fırsatı elde ettiğini söyledi. Başkan Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine geldiğini hatırlatan Balaban, "Başkandan sonra biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşmeye başladık. Antalya Büyükşehir'e ilk kemeri ben getirmek isterdim. Ben olmasam da takım arkadaşım Ali getirdi" diye konuştu.

ANTALYA KIRKPINAR'A DAMGA VURDU

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil de Ali Gürbüz'ü başarısından dolayı tebrik etti. İsmail Balaban, Orhan Okulu ve diğer güreşçilerin Antalya'yı Türkiye'de en üste taşımak için elinden geleni yaptığını dile getiren Yeşil, "Son 10 yılda Antalya Kırkpınar'a damga vurdu. Gelecek senelerde de Ali, İsmail, ben aramızda döngü olarak bu başarının devam etmesini istiyorum. Gelecek yıllarda da altın kemerin Antalya'dan gitmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise altın kemeri Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı olarak Antalya'ya kazandıran Ali Gürbüz ve diğer başpehlivanlara teşekkür eti. İsmail Balaban ile Ali Gürbüz'ün Kırkpınar öncesinde kendisini ziyaret ettiğini, iki pehlivanın birbirine "Kemeri ben alamazsam sen al" dediğini hatırlatan Böcek, başpehlivanlar arasındaki bu birlikteliğin devam edeceğini söyledi.

Törende Başkan Böcek başpehlivanlara ödül verdikten sonra fotoğraf çektirdi. Ali Gürbüz, fotoğraf çekiminde kucağında oğlu Recep ile sevincini yaşadı.

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DHA