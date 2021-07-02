Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, hangi kanalda 2021? Seyircili mi, seyircisiz mi?
Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 660'ıncısı bu sene 9-10-11 temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bunun üzerine sporseverler Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda 2021? Seyircili mi, seyircisiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 660'ncısı bu sene 9-10-11 temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Koranavirüs tedbirleri kapsamında festival gerçekleştirilmeyecek, sadece yağlı güreşler olacak.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün yapılan belediye meclisi toplantısında güreşler hakkında bilgiler verdi. Bunun üzerine Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, hangi kanalda 2021? Seyircili mi, seyircisiz mi? sorularına yanıt arandı. Cevaplar haberin devamında...
SEYİRCİLİ Mİ SEYİRCİSİZ Mİ OLUĞU NETLEŞECEK
Dün gün içinde açıklamalar yapan Recep Gürkan: "Pandemi şartları nedeniyle bu yıl Kırkpınar'ın festival boyutunu yapmıyoruz. Sadece yağlı güreşler olacak. 3 gün ile sınırlı tutuyoruz. 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diliyorum. Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri şunu söyledik. Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum. Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa, örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Bu yıl 660'ıncsı düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9-10-11 temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Saatleri ve kanalları ise şu şekilde:
09.07.2021
18:30
Açılış Merasimi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
10.07.2021
12:30
1.Tur
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
15:00
2.Tur
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
17:00
3.Tur
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
11.07.2021
12:30
Çeyrek Final
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
14:00
Yarı Final
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
15:00
Ağalık İhalesi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
17:00
Final
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye