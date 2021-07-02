Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 660'ncısı bu sene 9-10-11 temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Koranavirüs tedbirleri kapsamında festival gerçekleştirilmeyecek, sadece yağlı güreşler olacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün yapılan belediye meclisi toplantısında güreşler hakkında bilgiler verdi. Bunun üzerine Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, hangi kanalda 2021? Seyircili mi, seyircisiz mi? sorularına yanıt arandı. Cevaplar haberin devamında...

SEYİRCİLİ Mİ SEYİRCİSİZ Mİ OLUĞU NETLEŞECEK

Dün gün içinde açıklamalar yapan Recep Gürkan: "Pandemi şartları nedeniyle bu yıl Kırkpınar'ın festival boyutunu yapmıyoruz. Sadece yağlı güreşler olacak. 3 gün ile sınırlı tutuyoruz. 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diliyorum. Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri şunu söyledik. Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum. Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa, örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu yıl 660'ıncsı düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9-10-11 temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Saatleri ve kanalları ise şu şekilde:

09.07.2021

18:30

Açılış Merasimi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



10.07.2021

12:30

1.Tur

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



15:00

2.Tur

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



17:00

3.Tur

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



11.07.2021

12:30

Çeyrek Final

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



14:00

Yarı Final

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



15:00

Ağalık İhalesi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



17:00

Final

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

