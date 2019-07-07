Kırkpınar’da derece alan pehlivanlar

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan olurken, tüm boylarda derece yapan pehlivanlar da belli oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan olurken, Orhan Okulu ikinci, Mehmet Yeşil Yeşil de 3'üncü oldu. Kırkpınar'ın 4'üncüsü ise Hamza Köseoğlu oldu.

Diğer boylardaki dereceler şöyle:

BAŞALTI

- Özkan Yılmaz

- Yalçın Üncül

- Menderes Saltık

- Yıldıray Akın

BÜYÜK ORTA BOY

- Ali İhsan Batmaz

- Okan Yavaş

- Yaşar Şan

- Serhat Elvan

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY

- Mert Altın

- Alparslan Güçlü

- Yusuf Kaflı

- Yusuf Yıldırım

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY

- Osman Kan

- Mustafa Kemal Kıyı

- Orçun Kumaş

- Alihan Kocabıyık

DESTE- 3 (Deste Büyük)

- Serdar Yıldırım

- Efe Kölebaş

- Emirhan Topal

- Abdülhamit Ak

DESTE- 2 (Deste Orta)

- Emre Ayyıldız

- Sefa Yılmaz

- Kemal Yılmazlar

- Erkan Taş

DESTE- 1 (Deste Küçük)

- Ömer Yasir Gökkaya

- Yıldıray Pala

- Eren Kalkan

- Faruk Bafralı

AYAK

- Ramazan Yıldız Çilenker

- Ozan Kıl

- Nevzat Kurugan

- Furkan Has

TOZKOPARAN

- Muhammet Biçen

- Mustafa Şahin

- Ali Güleç

- Emre Boz

TEŞVİK- 2

- Yusuf Kırat

- Muhammet Güngörmüş

- Melih Türker

- Yusufcan Akdaş

TEŞVİK- 1

- Ferhat Yiğit

- Osman Nuri Çıldan

- Sefa Yıldırım

- Mehmet Zafer Seçim

MİNİK- 2

- Güven Can Türkoğlu

- Necip Bülbül

- Velihan Ars

- Emirhan Giral

MİNİK- 1

- Mehmet Arda Tanır

- Caner Arslan

- Selahattin Can

- Arda Kaan Karamıklı

EN İYİ PEŞREV

- Gürsel Umut

- Talat Atahan Özcan

- Serkan Makas

DHA