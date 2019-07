Kırkpınar'ın başpehlivanları nasıl beslendiklerini anlattı

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN/CİHAN DEMİRCİ - Rakiplerini alt etmek için kuvvet ve cüsse gerektiren pehlivanlar, idmanları kadar beslenmelerine de çok dikkat ediyor.

Efsaneleşen "Bir oturuşta bir kuzu yiyen pehlivanların" söylencelerde kaldığını belirten pehlivanlar, bir kuzu yemeseler de bazı pehlivanlar porsiyon büyüklüğü ile ayırt ediliyor.

Yağlı güreşin olimpiyatı sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dualı çayırda mücadele edecek başpehlivanlar, beslenme yöntemlerini anlattı.

2013 ve 2017 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır devam eden Kırkpınar'ın Türk tarihinde çok önemli bir değer ve atalardan kalan miras olduğunu söyledi.

Her pehlivanın hayalinin Kırkpınar'da başpehlivan olarak güreşip altın kemer kuşanmak olduğunu belirten Balaban, "Biz de bunun hayaliyle büyüdük. İkizimle başpehlivanlar olarak tarihe geçmek istiyorduk. Bu hedefler doğrultusunda çalıştık ve hayalimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bir pehlivanın hayaline kavuşması için antrenmanların yanı sıra beslenmesine de dikkat etmesi gerektiğini anlatan Balaban, şunları kaydetti:

"Eski pehlivanların bir oturuşta bir kuzu yediği, bir tepsi baklava ve börek yediği gibi efsaneler var. Ben buna inanmıyorum. Bir pehlivan bir kuzuyu yiyebilir mi? Bir kişinin bir kuzuyu yemesi imkansız, kolay bir şey değil. Günümüzde de herkes bilinçli olarak beslenebilir isterse. Yakılan kalori hesaplanarak beslenilebilir.

Biz yediğimize çok dikkat ediyoruz. 3 öğünü aksatmıyoruz. Günün en önemli öğünü kahvaltı bizim için. Kahvaltıda genelde en az 3 yumurta yerim. Yumurtanın beyazında protein çok fazla daha çok protein tüketiyorum. Onun dışında peynir, zeytin, bal, kaymak yiyorum. Reçel çok tercih etmiyorum. Şeker zararlı bir şey. O yüzden doğal balla besleniyoruz. Antrenmanlarımıza göre değişiyor ama beslenmemiz genellikle protein ağırlıklıdır. Kuvvet antrenmanlarında genellikle protein ağırlıklı besleniyoruz. Koşu antrenmanlarında karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz."

Balık ve kırmızı et tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Balaban, "Bir oturuşta bir kuzu yemiyorum ama bir kilo et yerim. Her şeyin fazlası zarar. Fazlada aşırıya kaçmamak lazım." ifadelerini kullandı.





- Yeşil'in tercihi protein ağırlıklı





Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise bu yıl Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını, altın kemeri kazanmak için er meydanına çıkacağını belirtti.

Bu sene Kırkpınar'ın farklı geçeceğine inandığını anlatan Yeşil, "Farklı hislerim var bu sene, akıllarda kurgulananın dışında olacak gibi geliyor. Biz de nasibimizi aramak için geldik. Şanssız yıllarımız oldu, dereceye girdiğimiz zamanlar oldu, her zaman Kırkpınar'ın hakkını vermeye çalışıyorum. Gönlümde altın kemer var. İki kez nasip oldu, inşallah mutlu bir şekilde dönmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Pehlivanların özellikle büyük turnuvalar öncesinde beslenmesine çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yeşil, hiçbir pehlivanın sanıldığı gibi "bir oturuşta bir kuzu" yemediğini söyledi.

Beslenme konusunda kendisinden örnekler veren Yeşil, şunları kaydetti:

"Sabah kahvaltıda 2 veya 3 yumurta ve bol bol yeşillik tüketiyorum. Protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Gazlı içeceklerden özellikle uzak duruyorum. Besin değeri olmayan ürünlerden uzak duruyorum. Genellikle doğal ürünler tüketmeye çalışıyorum. Kondisyonum için özellikle belli program dahilinde et ve balık tüketiyorum. Pehlivanların da normal insanlardan farkı yok aslında. En fazla 100-200 gram fazla yer."





- Okulu: "Bir tepsi börek, baklava, kuzu tüketmiyoruz aynı anda"





2015 ve 2018 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu da pehlivanların yaşam biçimine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Bir pehlivanın başarıyı yakalamak istiyorsa planlı yaşaması gerektiğini belirten Okulu, "Başarıya giden yolda planlı olmak önemlidir. Bu anlamda beslenmenin yeri büyüktür. Antrenmanlarımıza göre besleniyoruz. Özellikle protein ağırlıklı besleniyoruz. 'Bir kuzuyu başpehlivan yermiş' diyorlar ama şimdiki nesillerde öyle bir beslenme yöntemi yok. Ben normal bir insanın beslenmesiyle aynı standartta besleniyorum." diye konuştu.

Et ve protein ağırlıklı beslendiğini dile getiren Okulu, "Antrenmandan önce bizim için önemli olan kahvaltıyı iyi yapıyoruz. Kahvaltıda en fazla 2, 3 yumurta anca yiyorum. Normal bir vatandaş gibi kahvaltı yapıyoruz. Pehlivanların beslenmesinde abartılı bir şey yok yani. Bir tepsi börek, baklava, kuzu tüketmiyoruz aynı anda." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA