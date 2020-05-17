Kırlangıçlar cami tuvaleti kapısına yuva yaptı, mahalleli önlem aldı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kırlangıçlar Belevi Mahallesi'ndeki caminin bahçesinde bulunan tuvaletin kapısına yuva yaptı. Cami derneği yetkilileri ve mahalleli kuşlar için önlem alarak tuvaletin kapısına bantla şerit çekti. Kapıya ise, "Kırlangıç yavruları uçana kadar kullanmayın'" yazısı asıldı.

Belevi Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nin bahçesinde bulunan tuvaletin kapısının üst kısmına kırlangıçların yuva yaptığını gören mahalle halkı, harekete geçti. Caminin kapalı olmasına rağmen bahçedeki tuvaletin kullanıma açık olması üzerine, kuşların yuvasının bozulmaması için cami derneğinin yetkilileri önlem aldı. Dernek üyeleri, tuvaletin kapısına bantla şerit çekti. Tuvaletin kapısına ise, "Kırlangıç yavruları uçana kadar kullanmayın. Yuvayı bozanlar tespit edilirse cezai işlem için şikayet edilecektir" yazılı bir not asıldı.

'KUŞLAR RAHATSIZ OLMASIN DİYE YAKLAŞMIYORUZ'

Belevi Muhtarı Hakan Acar, mahalle halkının kuşlar için duyarlılık örneği sergilediğini belirterek, "Kuşlar rahatsız edilmesin diye böyle bir önlem alındı. Kapıya uyarıcı bir not yazıldı ve bantla kapıya şerit çekildi. Kuşlar rahatsız olmasın diye yaklaşmamaya çalışıyoruz. Duyarlılık gösterenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA