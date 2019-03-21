"Kirli ittifakın Kürt kardeşlerimizi istismar etmesine izin vermeyeceğiz"

KOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak Türkiye’nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Bu gizli ve kirli ittifakın Kürt kardeşlerimizi istismar etmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.



Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettiğini, daha sonra İzmit ilçesinde mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle toplantı yaptıklarını anlattı.

Kurum, toplantıda kentsel dönüşüm konusunda önemli açıklamalar yaptığını aktararak, 13 bin vatandaşın yaşadığı 77,5 hektarlık 9 riskli alan ilan ettiklerini ve mağdur olmamaları için 4 farklı ilçede yaklaşık 540 hektar büyüklüğünde 7 rezerv yapı alanı belirlediklerini anımsattı.

Gölcük, Körfez, Kandıra ve Çayırova ilçelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini, yeri geldiğinde sanayi alanlarını şehir dışına taşıdıklarını, yeri geldiğinde de yerinde dönüşüm yaptıklarını anlatan Kurum, "Vatandaşlarımızı, sanayicimizi güvenli yapılara, güvenli iş yerlerine taşıdık. Birçok çalışmamız var ve olanca hızıyla sürüyor. Vatandaşımızın, sizlerin rızası olmadan hiçbir projeye imza atmıyoruz, atmayacağız. Yine sizlerin talepleri doğrultusunda çalışıyoruz, çalışacağız." diye konuştu.

- "Kocaeli yine en güçlü şekilde AK Parti diyecek"

Bakan Kurum, Dilovası ilçesinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, 2 milyona yaklaşan nüfusuyla Kocaeli'nin, Türkiye’nin sanayi yıldızı, İstanbul’dan sonra en büyük sanayi merkezi olduğunu dile vurguladı.

"Kocaeli, kimya, otomotiv ve demir çelik sektörümüzün kalbidir. Ar-Ge ve inovasyonun merkez üssüdür." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Yine, 12 Organize Sanayi Bölgesi, 35 liman tesisi ve güçlü sanayisiyle Kocaeli, bizim göz bebeğimizdir. Kocaeli aynı zamanda, istikrar ve güvenin de merkezidir. En önemlisi Kocaeli, liderimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın daima yanında oldu, arkasında durdu.16 Nisan’da yüzde 57 evet dedi, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımıza yüzde 59 destek verdi, AK Partimize yüzde 48 oy verdi. Dilovası da 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımıza yüzde 57,5 destek vererek kendine yakışanı yaptı. Bu manada Kocaelimiz ve bilhassa Dilovası en büyük hizmetlere layıktır. Dilovası’na çok büyük bir yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Bakan Kurum, TOKİ ile 2023’e kadar tüm Türkiye’de 250 bin sosyal konut yapacaklarını, 2019 yılı için hazırladıkları 50 bin konutluk projeyi açıkladıklarını ve başvuru sayısının bugün itibariyle 350 bini bulduğu bilgisini vererek, "Tüm bu yapılarımızı az katlı, cami merkezli, yatay şehirleşmeye ve medeniyetimizin ruhuna uygun bir şehircilik anlayışıyla üretiyoruz. 50 bin konutluk projemizin 800 tanesini de Kocaelimiz'de yapıyoruz. Bunun 300'ünü Kirazpınar’da, 500’ünü de burada, Dilovası’nda inşa ediyoruz. Dilovası’ndaki kardeşlerimiz 583 liradan başlayan taksitlerle, kiradan bile daha az bedelle ev sahibi olabilecek. Ev sahibi olacak kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

- "Kömürcüler OSB'yi ilçe dışına taşıyacağız"

Dilovası’nda bugüne kadar adeta kangrene dönüşen sorunları, sivil toplum kuruluşları, belediye, muhtarlar ve vatandaşlarla el ele vererek çözdüklerini aktaran Kurum, "Özellikle ilçenin yüzde 70’i 2B statüsündeydi, çözdük. Vatandaşlarımızı tapularına kavuşturduk. Hava kirliliği problemini çözmek için de istişareler yapıyoruz. Şimdi burada kentsel yenilenme diyoruz. Dilovası için 'Bismillah' diyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna geldiklerini söyleyerek, "Şimdi buradan, sizlerin huzurunda sözümüzü veriyoruz. Kömürcüler OSB'yi Dilovası'nın dışına taşıyacağız. Vatandaşımızın sağlığını etkilemeyeceği bir yere taşıyacağız. Daha temiz, daha sağlıklı bir Dilovası’nı sizlere armağan ediyoruz. Dilovası’nda hem vatandaşımızı hem de sanayicimizi memnun edeceğiz, yaşanabilir, çevresi ve kimlikli şehirciliğiyle Dilovası bölgenin parlayan yıldızı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "CHP demek çöp, çamur, çukur ve çarpık kentleşme demektir"



Kutlu yürüyüşün Cumhur İttifakı ile devam ettiğini, Türkiye'nin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak Türkiye’nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Hamdolsun gittiğimiz her yerde milletimizin teveccühünü görüyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Bu gizli ve kirli ittifakın, Kürt kardeşlerimizi istismar etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunlara, Dilovası’ndaki kardeşlerimiz en iyi cevabı verecek. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır, bu beka mücadelesini Allah’ın izniyle milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak."

Bakam Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçim manifestosunda "Martın sonu bahar" dediğini anımsatarak, "Şimdi sizlere soruyorum. Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman bahar gördü ki, şimdi görecek değerli kardeşlerim. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların bir kere belediyecilik kariyeri de sıfır, karnesi de sıfır. Bunların dönemi 4Ç, yani çöp, çamur, çukur ve çarpık kentleşme dönemi olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Bunları sona erdiren AK Parti'dir. AK belediyeciliğidir, gönül belediyeciliğidir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayır'ın arkasında dimdik duracaklarını ve ilçede tarihi yeniden yazacaklarını sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Hamza Şayır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Kaynak: AA