Kirlilik yüzünden can çekişiyorlar! Küçükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde üzücü manzaralar oluştu. Ölmeye başlayan balıklar kıyıya vurdu. Yaşanan olay sonrasında harekete geçen ekipler ölü balıkları temizlemeye başladı.

ÇOK SAYIDA BALIK ÖLÜSÜNE RASTLANILDI

Kirlilik su canlılarının hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Küçükçekmece Gölü'nde çeşitli balık türleri ve atıkların kıyıya vurması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıkları ve atıkları temizleme çalışmaları başladı.

KİRLİLİKTEN SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

Temizlik çalışması sırasında gölün bazı noktalarında birikmiş çok sayıda balık ölüsüne rastlandı. Bazı kıyı kesimlerinde kirlikten kaynaklanan bulanık su görüntüsü gözlemlendi. Daha önce, Büyükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve balık ölümlerine rastlanmış, bunun üzerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, göldeki kirliliğin kaynağının tespiti için numune almıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı