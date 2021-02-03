Kırma Eleme Tesis Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Kırma Eleme Tesis Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Maden Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, kırma eleme ön hazırlık çalışmalarını yapan, kırma eleme işlemlerini yürüten, üretim sonrası işlemleri yapan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Standart kodu : 16UMS0529-3

Standart adı : Kırma Eleme Tesis Operatörü

Kırma Eleme Tesis Operatörü Seviyesi : Seviye 3

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar : Türkiye Madenciler Derneği

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

Kırma Eleme Tesis Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız