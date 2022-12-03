Kirman isminin anlamı nedir, Kirman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kirman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kirman ismi ne demek, Kirman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kirman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Kirman İsminin anlamı nedir? TDK Kirman anlamı:

Kirman isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Kirman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kirman ismi Kuranı- Kerim'de geçmemektedir.

Kirman isminin kökeni:

Kirman ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 196 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kirman isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kirman isminin rengi:

Kestane

Kirman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kirman isminin Harf Analizi Nedir ?

Kirman ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Kirman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kirman ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

İ : 12

R : 21

M : 16

A : 1

N : 17

= 81 – Kirman İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

Kirman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kirman ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kirman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 İ: 9 R: 9 M: 4 A: 1 N: 5 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Kirman isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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