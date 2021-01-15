Öykü Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Sakaryaspor, yükselişe geçti!Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5,5 kilogram esrar ele geçirilirken, 4 kişi yakalandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklama yaptı!Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çiçek yaşadığını açıkladı!Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı | Selçuk Özdağ kimdir?Karda düşmemek için ne yapmalı?Nusret pirzola yediği anları sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı!Dakar Rallisi'nde ölüme götüren kaza! Motorsikletçi Pierre Cherpin hayatını kaybettiGelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Selçuk Özdağ sağlık durumu
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınırda devriye ekiplerince yakalandı

Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınırda devriye ekiplerince yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu A.R.S. sınır hattında yakaladı.

Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınırda devriye ekiplerince yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyünde konuşulu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı 2'inci Hudut Taburu Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu A.R.S. sınır devriyeleri tarafından yakaladı. DEAŞ üyesi A.R.S.'nin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Teröristin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
HABERE YORUM KAT