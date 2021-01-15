Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi yakalandı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında yakalandı. Yakalanan kişinin Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

AYRINTILAR GELECEK...