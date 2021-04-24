Kırmızı bültenle aranan terörist Dalokay Şanlı, MİT ve TSK tarafından etkisiz hale getirildi!

Güvenlik kaynakları tarafından edinilen bilgiye göre örgütün sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Dalokay Şanlı'nın Avrupa'daki faaliyetleri uzun süredir MİT tarafından takibe alındı.

MİT, CANLI BOMBA İSTİHBARATI ALDI

Silahlı faaliyetleri yürütmek için Dalokay'ın Irak'ın Gara bölgesine hareket ettiğini tespit eden MİT çalışma başlattı. Sahadaki ajanlar yardımıyla MİT, Türkiye'nin büyükşehirlerine canlı bomba, sabotaj eylemleri bilgini alınca operasyon için karar verdi. Başlatılan operasyon sonrasında Şanlı'nın, örgüt üyeleriyle toplantı gerçekleştirmek üzere hareket ettiği öğrenildi. Kırmızı bültenle aranan Şanlı, sivillerden uzaklaştıktan sonra operasyonla etkisiz hale getirildi.

YUNANİSTAN'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

Kod adı Sinan Mirhan olan Dalokay Şanlı'nın terör örgütüne 1999'da Yunanistan'dan katıldığı öğrenildi.

Örgütün istihbarat yapılanmasının öne çıkan yöneticileri arasında yer alan Şanlı'nın PKK/KCK güdümünde aşırı sol terör örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içindeki silahlı örgütlerle birlikte Türkiye metropollerine yönelik planlanan eylemlerin organizatörü olduğu da öğrenildi.

Dalokay Şanlı'nın, Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen "ateşin çocukları" oluşumunun hareketlerini yöneten örgüt mensubu olduğu tespit edildi. KCK sözde yürütme konseyinin en genç üyelerinden biri olarak Almanya ve Belçika sorumluluğu gibi görevlerin yanında, KCK Avrupa Meclisi Yürütme Kurulu Üyeliği, KCK Avrupa Yürütmesi Sözcülüğü ve KCK Avrupa Mali Sorumluluğu gibi örgütün yurt dışı ayağındaki en kritik görevleri üstlendiği öğrenildi.

Şanlı'nın Fransa'daki mal varlığı, Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında dondurulmuş. Teröristin 2016 yılında Irak'a gitmesinin ardından örgütün silahlı kanadında hızla mertebe yükseldiği belirtildi.

(AA)