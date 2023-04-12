Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!

Türkiye'nin en ünlü uyuşturucu baronlarından olan ve kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya Sarıyer'de saklandığı yerden yakalanarak gözaltına alındı.

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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı'nın ortak çalışmalarıyla "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın Sarıyer’de akşam saatlerinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonla kaldığı adrese baskın düzenlendi.

UYUŞTURUCU BARONU ADLİYEDE

Örgüt lideri Ürfi Çetinkaya’nın yanı sıra aynı adreste bulunan 5 örgüt üyesi de TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ürfi Çetinkaya ve beraberindeki 5 suç örgütü üyesi Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne getirildi. Örgüt üyelerinin kullandığı silahlar ve belgelerde emniyet tarafından el konuldu. Ürfi Çetinkaya ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 24 YIL HAPİS CEZASI

Ürfi Çetinkaya'nın; 5 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit,

159 kilo bazmorfin, 617 kilogram eroin,

6 Kasım 2013 tarihinde Rize'de 159 kilogram eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçlarından,

5 Mayıs 2013 tarihinde Artvin'de 103 kilogram eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan,

İstanbul’da hakaret suçundan kayıtlı olduğu ve İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydının olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!

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