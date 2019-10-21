Kırmızı bültenle aranıyordu! FETÖ'cü savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı

Esenyurt'ta bu akşam saat 19:30 sıralarında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'u yakalayıp gözaltına aldı.

Mehmet Murat Dalkuş, Ergenekon soruşturmalarında da görev almıştı. Dalkuş, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" iddiaları ile Yargıtay 8. Ceza Mahkemesi tarafından da gıyaben yargılanıyordu.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 8 Ekim'de yapılan duruşma sırasında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden beri yakalanamayan Dalkuş ve eski Ergenekon davası hakimlerinden Sedat Sami Haşıloğlu hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.