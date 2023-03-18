Kırmızı et fiyatları sabitlendi! Ramazan ayı boyunca vatandaşlar bu marketlerden uygun fiyata et alabilecek! İşte sabitlenen ürünler ve fiyatları!

11 ayın sultanı ramazan ayı bu perşembe günü başlıyor. Vatandaşlar ise kırmızı etin pahalılığından yakınırken İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği(PENDER) konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

RAMAZAN AYI BOYUNCA ET ÜRÜNLERİ SABİTLENDİ

PENDER yaptığı açıklamada; "Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık.

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Bu çerçevede, kasap reyonu olan, kampanyaya dahil üyelerimizle 20 Mart 2023 tarihinden itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL’den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak üyelerimize tavsiye fiyatlarından satış yapılması önerilmiştir. Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlanmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurur, hayırlı ramazanlar dileriz."

ET FİYATLARINI SABİTLEYEN MARKETLER

İstanbul PERDER üyeleri arasında Hakmar, Bizim, Mopaş, Çağrı, Happy Center, Anpa Gross, Özkuruşlar gibi marketler bulunuyor.