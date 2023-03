Kırmızı et fiyatları sabitlendi! Ramazan ayı boyunca vatandaşlar bu marketlerden uygun fiyata et alabilecek! İşte sabitlenen ürünler ve fiyatları! İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) et fiyatlarına dair önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada kırmızı et fiyatlarının ramazan ayı boyunca bazı marketlerde sabitleme kararı aldıklarını duyurdu.