Kırmızı et fiyatları cep yakıyor, mangal yapmak hayal oldu Yazın gelmesiyle birlikte et fiyatlarının artışı vatandaşın cebini yaktı, mangal keyfi kursakta kaldı. Et fiyatlarındaki artışın sebebinin kurban bayramının yaklaşması olduğu öne sürülüyor.

A+ A-

Hem yazın gelmesi hem de kurban bayramının yaklaşması ile birlikte ete gelen yüzde 30'luk zam vatandaşları ve kasapları mutlu etmedi. Satışların bu kadar az olmasına rağmen et fiyatlarındaki artış şaşırttı. TÜKETİM AZALDI, FİYAT ARTTI Gıda fiyatlarındaki artış ete de vurdu. Pandemi dolayısıyla kapalı mekanların açılması, turizm sektörünün hareketlenmesi fahiş fiyat artışlarına neden oldu. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar bu zamma bir anlam veremediler. Üreticilerde maliyetlerinin fazla olmasından dolayı bu zamların arttığını belirtti. ETE ,TAVUĞA ZAM DEVAM EDER Mİ? Vatandaşlar kasap dükkanlarına uğramazken, üreticiler turizmin canlanması ile birlikte kasapların da rahatlayacağını ve tüketimin artacağını ön görüyor. Üretimde rahatlama gelirse fiyatlarda azalma yaşanır. kırmızı etzam