Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Grupta 22. haftada Tuzlaspor, lig ikincisi Menemen Belediyespor'a sahasında 3-1 yenilmesine rağmen averajla liderliğini devam ettirdi.
Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.