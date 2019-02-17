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  3. Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü

Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü

 

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Grupta 22. haftada Tuzlaspor, lig ikincisi Menemen Belediyespor'a sahasında 3-1 yenilmesine rağmen averajla liderliğini devam ettirdi.

Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 

 TakımlarOGBMAYAVP
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1.TUZLASPOR22144444133146
2.MENEMEN BELEDİYESPOR22137248262246
3.FATİH KARAGÜMRÜK22124636241240
4.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR22108437172038
5.ŞANLIURFASPOR2210662724336
6.PENDİKSPOR229673228433
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR229673026433
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR227872427-329
9.SİVAS BELEDİYESPOR228592630-429
10.TARSUS İDMANYURDU227782936-728
11.KAHRAMANMARAŞSPOR227692127-627
12.BAK SPOR226972332-927
13.KIRKLARELİSPOR2266102530-524
14.FETHİYESPOR2241082428-422
15.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR2241083038-822
16.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2255121941-2220
17.BANDIRMASPOR BALTOK2246122438-1418
18.TOKATSPOR2229111630-1415

 

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