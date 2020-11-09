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  3. Kırmızı ışığı ihlal etti! Bedelini canıyla ödedi

Kırmızı ışığı ihlal etti! Bedelini canıyla ödedi

Diyarbakır-Mardin karayolunda Mehmet Demir isimli motosiklet sürücüsü kırmızı ışığa aldırmayıp son sürat yoluna devam ettiği sırada kavşaktan dönen otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Demir, gelen ambulansla hastaneye kaldırılsa da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

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09 Kasım 2020 Pazartesi 14:24
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