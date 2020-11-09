Kırmızı ışığı ihlal etti! Bedelini canıyla ödedi
Diyarbakır-Mardin karayolunda Mehmet Demir isimli motosiklet sürücüsü kırmızı ışığa aldırmayıp son sürat yoluna devam ettiği sırada kavşaktan dönen otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Demir, gelen ambulansla hastaneye kaldırılsa da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti.
Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ihaneti açıklıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlük yolunda!
Çatıda Tik Tok çekmek isteyen kızlar görenleri hayrete düşürdü!
Kargo paketi kapısına getirilmedi diye cinnet geçiren kadın ortalığı birbirine kattı!
09 Kasım 2020 Pazartesi 14:24
Benzer Videolar