Kırmızı ışık ihlali ile motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de kaza yapan sürücülerin saldırması sonucu otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek çarptığı motosiklet sürücüsünün ölmesine neden olan şahıs, yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Olay, 8 Haziran tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Milli İrade Meydanı mevki'inde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Enes Malgir (20) idaresindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken aynı istikamette seyreden sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araçla çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında plakası belirlenemeyen araçtaki sürücünün, cipe yaklaşması sonucunda Malgir, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan Sanayi Caddesi'ne dönmeye çalıştı. Bu sırada 34 EN 4639 plakalı motosikleti ile Atatürk Bulvarı'ndan, Şehit Rafet Karacan Bulvarı'na seyir halinde olan 22 yaşındaki Kadir Kaçar, kırmızı ışık ihlali yapan Muhammed Enes Malgir idaresindeki otomobille çarpıştı. Otomobilin metrelerce sürüklediği Kaçar, başındaki kaskın da çıkması nedeni ile ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Kaçar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçar kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirirken gözaltına alınan ilk ifadesinin arından serbest bırakılsa da daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza sonrası Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına ise Muhammed Enes Malgir, tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken ölen Kadir Kaçar'ın babası Rahim Kaçar ve annesi Sevim Kaçar ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar durulmasında son kez söz alan Muhammet Enes Malgir, kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek beraat ve tahliye edilmesini talep etti. Davada tarafların söz almalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklu sürücü Malgir'in 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmada verilen cezayı az bulan Kadir Kaçar'ın ailesi ise karara itiraz edeceklerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA