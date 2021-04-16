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  3. Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! Tanker taksiyi paramparça etti

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! Tanker taksiyi paramparça etti

Kocaeli'de kırmızı ışık ihlali yapan tanker trafiği birbirine kattı. Gölcük ilçesinde kurallara uymayan tanker, yan yoldan dönüş yapmaya çalışan taksiye çarparak karşı şeride geçti.

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! Tanker taksiyi paramparça etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tanker, yan yoldan dönüş yapmaya çalışan taksiye çarparak karşı şeride geçti. Kaza dün akşam 19.15. sıralarında Gölcük Merkez Mahallesi D-130 Karayolu Karamürsel istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-130 Karayolu yan yol üzerinde bekleyen Yusuf Ö. idaresindeki 41 T 5121 plakalı FİAT marka ticari taksi, yeşil ışık yanında İzmit istikametine dönmek için yola çıktı. Bu sırada Karamürsel istikametine gitmekte olan Bedrettin Ş. İdaresindeki akaryakıt tankeri ise kırmızı ışıkta duramayarak taksiye çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına savrulurken, orta refüjdeki bariyerleri parçalayan tanker ise karşı şeride geçerek 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Taksi sürücüsünün yaralandığı kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı taksi sürücüsü Yusuf Ö., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankerin karşı şeride geçtiği yolun boş olması sonucu faciadan dönülen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışık yanması sonrasında yan yoldan dönüş yapmaya çalışan taksiye, seyir halindeki tırın çarptığı görünüyor. Görüntülerin devamında taksi yola savrulurken, bariyerleri parçalayan tankerin ise karşı şeride geçerek sürükleniyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! Tanker taksiyi paramparça etti

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! Tanker taksiyi paramparça etti

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! Tanker taksiyi paramparça etti

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! Tanker taksiyi paramparça etti

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi! Tanker taksiyi paramparça etti

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