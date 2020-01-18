Kırmızı ışık ihlali sonrası ortalık savaş alanına döndü

Kartal'da gece saatlerinde iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, kamyonete süratlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma sürüklenen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Bir süre trafiğe kapatılan sahil yolu, kazaya karışan otomobillerin ve yola savrulan parçalarının temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

İçerisinde beş kişinin olduğu otomobil hurdaya döndü

Kaza, saat 00.15 sıralarında Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre içerisinde beş kişinin bulunduğu 34 BNE 984 plakalı otomobilin sürücüsü Cem O. kırmızı ışıkta durmadı ve süratlı bir şekilde sahil yolundan Pendik istikametine devam etti. Bu sırada içerisinde balon dolu olan Gülcan K. yönetimindeki 34 CSZ 78 plakalı kamyonet, Sahilyolu Caddesi'nden Turgut Özal Bulvarına bağlanmak istedi. Kamyonete sağ taraftan aşırı hızlı bir şekilde çarpan otomobil içerisindeki beş kişiden dördü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken sürücü Cem O. sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan beş yaralı çevredeki yakın hastanelere götürülürken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balon dolu kasa yola uçtu

Sahilyolu Caddesi'nden Turgut Özal Bulvarına bağlanmak isteyen Gülcan K. yönetimindeki balon dolu kamyonetin kasası otomobilin çarpmasının etkisiyle araçtan ayrıldı ve yola uçtu. İki parçaya ayrılan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil ve büyük maddi hasarın oluştuğu kamyonet, çekiciler tarafından yoldan kaldırılırken yola savrulan parçalar temizlendi. Bir süre ulaşıma kapatılan yol çalışmaların ardından tekrar açıldı. Olay yerinde ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için Trafik Polislerinin aldığı güvenlik önlemleri gözden kaçmadı.

Kaynak: İHA