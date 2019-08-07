Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı: 4 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil kavşakta servis midibüsüne çarptı, aralarında 8 aylık hamile kadının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-400 Antalya- Alanya yolu Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan Alanya yönüne giden Hasan Akan yönetimindeki 16 NHK 92 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Adnan Uzel'in kullandığı 07 C 82158 plakalı servis midibüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücü Hasan Akan ile midibüsteki 8 aylık hamile kadının da aralarında bulunduğu otel çalışanı 3 kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Antalya- Alanya yolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Görgü tanıkları, otomobilin çok hızlı seyrettiğini ve kırmızı ışıkta geçtiğini ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA