Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kaza yaptı:2 yaraşlı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçen ticari araç, seyir halinde giden otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00'da Millet mahalesi 11 Eylül bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samanlı trafik ışıklarında M.S(38) kırmızı ışıkta çıktı. Şehir merkezine gitmekte olan M.S.'nin kullandığı 54 YE 380 plakalı hafif ticari araç, 11 Eylül bulvarında seyir halinde giden T.B'ın(32) kullandığı 16 SLF 15 plakalı otomobile sol taraftan çarptı. Ticari araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada hafif ticari araç sürücüsü M.S ve otomobil sürücüsü T.B yaralandı. İhbar üzerine 112 ve 155 ekipleri geldi. Yaralılar 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza meydanına gelen vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, ticari araç kırmızı ışıkta geçmesi sonucu yeşil ışıkta geçen otomobil sürücüsüne çarptığını belirtti.

Araçlar çekicilerle otoparka çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA