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  3. Kırmızı ışık kuralını ihlal edince boş yolda kaza yaptı

Kırmızı ışık kuralını ihlal edince boş yolda kaza yaptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kısıtlama saatleri olması sebebiyle boş olan yolda kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Kırmızı ışık kuralını ihlal edince boş yolda kaza yaptı

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zarif D. idaresindeki 35 RY 111 plakalı otomobil, kısıtlama saati olması nedeniyle yolun boş olmasını fırsat bilerek kırmızı ışıkta karşıya geçti. Bunun ardından kural ihlali yapan sürücü, diğer yoldan gelmekte olan Mert K. yönetimindeki 10 ABA 159 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kırmızı ışık kuralını ihlal edince boş yolda kaza yaptı

Kırmızı ışık kuralını ihlal edince boş yolda kaza yaptı

Kırmızı ışık kuralını ihlal edince boş yolda kaza yaptı

Kırmızı ışık kuralını ihlal edince boş yolda kaza yaptı

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