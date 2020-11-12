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  3. Kırmızı ışıkta geçen otomobil, özel halk otobüsüne dehşeti yaşattı!

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, özel halk otobüsüne dehşeti yaşattı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hızlı bir şekilde kırmızı ışıkta geçmek isteyen bir otomobil, yan yoldan gelen özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir iş yerine dalan otobüsteki 7 yaralı çağrılan ambulansla hastanelere kaldırılırken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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12 Kasım 2020 Perşembe 16:51
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