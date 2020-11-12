Kırmızı ışıkta geçen otomobil, özel halk otobüsüne dehşeti yaşattı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hızlı bir şekilde kırmızı ışıkta geçmek isteyen bir otomobil, yan yoldan gelen özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir iş yerine dalan otobüsteki 7 yaralı çağrılan ambulansla hastanelere kaldırılırken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
İSKİ tesisinde skandal olay! Su arıtma bölümünde parçalanmış ceset bulundu
Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!
Ayda'nın babası Uğur Gezgin ev fiyatlarına sitemini dile getirdi!
Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, devlet olma yolunda ilerliyor!
12 Kasım 2020 Perşembe 16:51
Benzer Videolar