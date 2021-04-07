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Kırmızı Kamyon bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarına iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisinin bugün yayın akışında yer almaması üzerine merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı yayın hayatına başlayan Kırmızı Kamyon dizisinin yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmamış olması izleyici tarafından araştırma konusu edildi. Peki Kırmızı Kamyon bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON BU AKŞAM NEDEN YOK?

Tanıtım fragmanı ve oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran dizi Kırmızı Kamyon geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyici karşısında yerini aldı. Seyircisi ile buluşan dizinin beklenen reytinglerin altında kaldığı iddia edildi. Aynı gün Sadakatsiz Masumiyet gibi fenomen diziler ile karşı karşıya gelen dizinin reytinglerde ilk onda yer almaması diziye yönelik önemli karar alınmasını sağladı. Bu kapsamda yapım ekibi ve kanalın anlaşarak dizinin yayından bir süreliğine kaldırılmasına karar kılındı.

Kırmızı Kamyon bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

KIRMIZI KAMYON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'den yapılan açıklamaya göre, Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan Kırmızı Kamyon, 1. bölümden itibaren Haziran ayının ilk haftası yeniden ekranlara gelecek. Dizin yeni bölümlerinin çekimleri ise devam edildiği belirtildi.

Kırmızı Kamyon bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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