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Kırmızı Kamyon dizisi Ayşe kimdir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Ayşe kimdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon dizisi Ayşe kimdir?

Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki  Kırmızı Kamyon dizisi Ayşe kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ AYŞE KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Ayşe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nilay Deniz'dir. 

Kırmızı Kamyon dizisi Ayşe kimdir?

ASLI ORCAN KİMDİR? 

Aslı Orcan,  27 Mayıs 1980 doğumlu olan oyuncu 1998 yılında Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları bölümün eğitimini tamamladı.  "Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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