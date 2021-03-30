Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Ayşe kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ AYŞE KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Ayşe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nilay Deniz'dir.

ASLI ORCAN KİMDİR?

Aslı Orcan, 27 Mayıs 1980 doğumlu olan oyuncu 1998 yılında Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları bölümün eğitimini tamamladı. "Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.

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Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?