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  3. Kırmızı Kamyon dizisi ilk bölümün ardından yayından kaldırıldı!

Kırmızı Kamyon dizisi ilk bölümün ardından yayından kaldırıldı!

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Kırmızı Kamyon, ilk bölümün ardından yayından kaldırılma kararı alındı.

Kırmızı Kamyon dizisi ilk bölümün ardından yayından kaldırıldı!

Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır'ın başrollerinde yer aldığı  Kırmızı Kamyon dizisi geçen hafta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta seyirci ile buluşan dizi ilk bölümüyle beklenen reytinglerin altında kaldı. Sadakatsiz, Masumiyet  gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya kalan Kırmızı Kamyon dizisi için yayından kaldırılma kararı alındı.

İDDİALI GİRİŞ YAPAN DİZİ KALDIRILDI

10. Ev imzalı "Kırmızı Kamyon"un yayını hayatına ara verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal ve yapım şirketi karşılıklı karar alarak dizinin haziran ayında 1. bölümünden itibaren tekrar sil baştan yayınlanmasına karar verdi. Bu kapsamda dizinin yeni bölümü bu hafta Show TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Kırmızı Kamyon dizisi ilk bölümün ardından yayından kaldırıldı!

KIRMIZI KAMYON DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya'nın yer aldığı dizinin konusu ise şu şekilde: "İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak. İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatırken dram ve aksiyonu buluşturan bir yapım."

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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