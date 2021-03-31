Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi İlker kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ İLKER KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da İlker karakterine hayat veren genç oyuncu Burak Berkay Akgül'dür.

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

Burak Berkay Akgül, 24 yaşında olan ve 1997 yılında İstanbul dünyaya geldi. Reklam ve dizi, film oyuncusudur. Boyu: 180 cm olan Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Burak Berkay Akgül kimdir? Nereli, kaç yaşında?