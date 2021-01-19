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Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? Hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

Show TV'nin yepyeni dizisi Kırmızı Kamyon ilk tanıtımının ardından izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak uyandırırken ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? Hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? Hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

İtfaiyecilerin hayatlarının mercek altına alındığı dizi ilk fragmanı ile ilgi çekmeyi başardı. Show TV'de yayın hayatına başlayacak olan dizinin hangi gün izleyici karşısına çıkacağı merak ediliyor. Peki Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? Hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

KIRMIZI KAMYON NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Türkiye’de ilk defa hayata geçen, kahraman itfaiyecilerin hikayesini dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle ele alacak olan Show TV’nin yeni dizisi ‘Kırmızı Kamyon’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. İzleyici tarafından ilk bölümü hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Ancak dizinin tam olarak yayınlanacağı tarih henüz belli olmadı. Dizinin yayın tarihi ve saati açıklandığı sırada haberimizde yer alacaktır. İşte diziden ilk tanıtım videosu...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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