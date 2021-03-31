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Kırmızı Kamyon Yosun kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon gerek oyuncuları gerek ise konusu ile ilgi çekmeyi başardı. Peki Kırmızı Kamyon Yosun kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon Yosun kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında?

Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon Yosun kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ YOSUN KİMDİR?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da Yosun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan'dır. Tiyatro ve dizi film oyuncusu. Talento menajerliğin oyuncusu olan Sümeyye Aydoğan, 20 yaşında genç bir tiyatro oyuncusudur. İlk olarak 2020’de kamera karşısına geçen genç oyuncu hakkında henüz başka bilgiye ulaşılamamıştır.

SÜMEYYE AYDOĞAN FİLMOGRAFİ

2021 – Kırmızı Kamyon (Yosun) (TV Dizisi)

2020 – Yaz 96 (Sinema Filmi)

2020 – Aile Hükümeti (Sinema Filmi)

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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