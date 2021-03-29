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Kırmızı Kamyon'un Uğur'u kimdir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon adlı dizide Uğur karakterine hayat verecek olan oyuncu Görkem Sevindik'in hayatı merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon'un Uğur'u kimdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon'un Uğur'u kimdir?

Kahraman itfaiyecilerin hikayesi dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle ele alacak olan Show TV’nin yeni dizisi ‘Kırmızı Kamyon’ un karakterleri araştırma konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon'un Uğur'u kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON'UN UĞUR'U KİMDİR?

Merakla beklenen dizinin başrollerinden olan Uğur karakterine hayat veren başarılı oyuncu Görkem Sevindik'tir.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Görkem Sevindik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi rol aldığı diziler?Görkem Sevindik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi rol aldığı diziler?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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