Kırmızı Kamyon'un Uğur'u kimdir? Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon adlı dizide Uğur karakterine hayat verecek olan oyuncu Görkem Sevindik'in hayatı merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon'un Uğur'u kimdir? Detaylar haberimizde...

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