Kırmızı Oda 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alya ortalığı birbirine kattı!

Kırmızı Oda geçtiğimiz hafta cuma günü TV 8 ekranlarında izleyici ile buluştu. Alışılmışın dışında gerçek hayata dair hikayeleri konu alan Kırmızı Oda 2. bölüm 2. fragmanı ekranlara geldi. İşte Kırmızı Oda 2. bölüm 2. fragmanı haberimizde..

KIRMIZI ODA 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

KIRMIZI ODA 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İntiharın eşiğindeyken kızı tarafından kurtulan Meliha, acı dolu hayatını doktor hanıma anlattı. Konuştukça ekran başındakileri hüzne boğan Meliha, konuşarak az da olsa dertlerine çare bulmayı başardı. Bölümdeki bir konu ise Mehmet ve Nesrin’in ilişkisiydi. Paranoid bozukluk hastalığı bulunan Mehmet, eşine uyguladığı şiddeti doktor hanıma anlattı.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir “Kırmızı Oda ”nın ilk bölümünün konukları