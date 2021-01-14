Kırmızı Oda 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Boncuk iyileşiyor!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek seyirciyle buluşan Kırmızı Oda dizisinin 20. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Baş rollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda 20. yeni bölüm 2. fragmanı haberimizde...

KIRMIZI ODA 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KIRMIZI ODA 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kırmızı Oda'nın 20. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım’ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulup gerçek yaşamla yüzleşir. Doktor Hanım, Doktor Ayşe’yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatır. Yavuz’un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım’ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye’nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

