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Kırmızı Oda 23. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Kırmızı Oda yepyeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Yayınlanan yeni son bölümünde ilaçlarını kullanmayan Boncuk, gördüğü halüsinasyonun peşinden giderken, trafik kazası geçirir. Boncuğun yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda 23. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...

Kırmızı Oda 23. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Kırmızı Oda'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kumru, çocukluğundaki derin yaralarından bahsederken, gözyaşlarına hakim olmaz. Sadi yeni bölüme iyileşmeye çalışırken, tam her şeye baştan başlamaya karar vermişken silahlı saldırıya uğrar. Sadri'nin, bu çatışmaların ortasında kalması ve sürekli tabanca ile gezmesinin nedeni izleyici tarafından merak ediliyor. Kırmızı Oda 23. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...

KIRMIZI ODA 23. BÖLÜM CANLI İZLE | KIRMIZI ODA SON BÖLÜM TV8 CANLI İZLE

Kırmızı Oda 23. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Boncuk’un ölüp ölmediği merak edilen konulardan biri olmuştu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Binnur Kaya’nın hayat verdiği doktor hanım hastaneye gidiyor. Doktor hanımın Bokcuk’u ziyaret ettiği dikkatlerden kaçmadı. Ancak Boncuk için endişe edilirken, Sadi'nin silahlı saldırıya uğraması hayatından endişe ettirdi. Öte yandan Nazlı ve eşi Recai'nin sıra dışı hikayesi, Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerine damga vuracak.

KIRMIZI ODA 23. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Kırmızı Oda 23. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kumru (Aslıhan Gürbüz), çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım’la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya), herkesi endişelendiriyor.

Kırmızı Oda 23. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk’u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk’u kliniğe getiriyor. Ayşe’nin klinikten ayrılmak konusunda son kararını verir ve arkadaşlarına veda eder.

Kırmızı Oda 23. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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