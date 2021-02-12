Kırmızı Oda 24. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Nazlı (Pınar Deniz) anne ve babasının evliliklerinde yaşadığı problemleri paylaşınca, Doktor Hanım Nazlı’nın yaşadığı korkuların sebebini kavrar.

Kumru (Aslıhan Gürbüz) babaanesiyle birlikte geçen yıllarını anlatır. Sadi (Erkan Petekkaya) babasının kendisine yaşattığı travmayı anlatırken panik atak krizi geçirince Doktor Hanım müdahalede bulunur. Kliniktekiler Piraye ve Deniz arasındaki ilişkiden şüphelenirken, İrem’in ziyareti Hüseyin’i çok mutlu eder.

KIRMIZI ODA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 23. Bölümünde; Doktor Hanım ailesi tarafından hastaneye yatırılan Boncuk'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir.

Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı ve Recai'nin evliliklerine farklı bakış açıları Doktor Hanım'ı şaşırtırken, Nazlı, Doktor Hanım'dan evliliğini kurtarmasını ister.

Kumru, uğradığı tacizi annesine açtığında aldığı tepkiyi Doktor Hanım'la paylaşır.

Doktor Hanım'a güvenmeye başlayan Sadi, panik atak krizlerinin nasıl başladığını ve başına gelen korkunç saldırıyı anlatır.