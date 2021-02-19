Sadi karakterini en başta doktor hanım ne kadar temkinsiz bulsa da aslında onu bu hala getiren derin sorunların farkına varır. Aslında Sadi'nin içinde yatan büyük iyilik duygusu herkesin içini ısıtırken üvey annesinden çektikleri ile göz yaşına boğulur.İşte Kırmızı Oda 25. bölüm canlı izle |Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...

KIRMIZI ODA 25. BÖLÜM CANLI İZLE |KIRMIZI ODA SON BÖLÜM TV8 CANLI İZLE

Yeni karakter Nazlı, önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Bu aydınlanmayı yaşayan Nazlı kendisine çeki düzen vermek ister ve Recai'yi ziyarete gider. Ancak Recai'yi iş yerinde çok bir başka şekilde görmesiyle şok olur.

KIRMIZI ODA 25. BÖLÜM CANLI İZLE | KIRMIZI ODA SON BÖLÜM CANLI İZLE

Kumru ise gelin olma hikayesini Doktor Hanım’a anlatır. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi, hikayesinin devamında üvey annesi Bahar’ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini bu hastalığına adım adım sürükleyen mutsuz günleri Doktor Hanım ile paylaşır.