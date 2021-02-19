Çankırı'da 3.4 büyüklüğünde deprem19 Şubat Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu!Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı! Paralar hesaplara yatırıldı19 Şubat Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaAcı haberi duyurdu! Bir müzisyen daha yaşamını sonlandırdı!Kırmızı Oda 25. bölüm canlı izle |Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izleOn Numara çekiliş sonuçları 19 Şubat 2021 (MPİ)Son Yaz 8. bölüm canlı izle | Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izleHangi liseler okula gidecek? Hangi liseler yüz yüze eğitime başlayacak 2021? 1 Mart’ta açılacak liseler
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kırmızı Oda 25. bölüm canlı izle |Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Kırmızı Oda 25. bölüm canlı izle |Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda yepyeni hikayeleri ve karakterleri konu edindiği yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Kumru, evlilik yolun nasıl girdiğini anlatır. İşte Kırmızı Oda 25. bölüm canlı izle |Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...

Kırmızı Oda 25. bölüm canlı izle |Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Sadi karakterini en başta doktor hanım ne kadar temkinsiz bulsa da aslında onu bu hala getiren derin sorunların farkına varır. Aslında Sadi'nin içinde yatan büyük iyilik duygusu herkesin içini ısıtırken üvey annesinden çektikleri ile göz yaşına boğulur.İşte Kırmızı Oda 25. bölüm canlı izle |Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...

Kırmızı Oda 25. bölüm canlı izle |Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

KIRMIZI ODA 25. BÖLÜM CANLI İZLE |KIRMIZI ODA SON BÖLÜM TV8 CANLI İZLE

Yeni karakter Nazlı, önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Bu aydınlanmayı yaşayan Nazlı kendisine çeki düzen vermek ister ve Recai'yi ziyarete gider. Ancak Recai'yi iş yerinde çok bir başka şekilde görmesiyle şok olur. 

KIRMIZI ODA 25. BÖLÜM CANLI İZLE | KIRMIZI ODA SON BÖLÜM CANLI İZLE

Kırmızı Oda 25. bölüm canlı izle |Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Kumru ise gelin olma hikayesini Doktor Hanım’a anlatır. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi, hikayesinin devamında üvey annesi Bahar’ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini bu hastalığına adım adım sürükleyen mutsuz günleri Doktor Hanım ile paylaşır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT