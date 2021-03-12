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Kırmızı Oda 28. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm canlı izle

TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda bu akşam yepyeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. Nazlı iyileştiğini düşünürken, Recai'den yaptıkları için intikam aldığı ortaya çıkar. Hala kendisini sevdiğini gören Nazlı ne yapacak? İşte Kırmızı Oda 28. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm canlı izle...

Kırmızı Oda 28. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm canlı izle

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda, yeni bölümde karakterlerinin sarsıcısı hikayeleri ile yine çok konuşulacak. İşte Kırmızı Oda 28. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm canlı izle...

KIRMIZI ODA 28. BÖLÜM CANLI İZLE

Kumru doktor hanımla büyük ilerleme kaydetmiştir ve başından geçenleri nedenleri, sonuçları ile anlatmaya devam eder. Ancak Kumru, bu yaşadıklarından dolayı annesini hiç affedemediğini dile getirir.

KIRMIZI ODA 28. BÖLÜM CANLI İZLE | KIRMIZI ODA SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Kırmızı Oda 28. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm canlı izle

Öte yandan Sadi, mafya görüntüsünün altında çocukluğunda yaşadığı olaylar ile bugünlere geldiğini anlatırken, babasızlık ve annesizlik özlemini anlatırken başarılı oyunculuğu izleyiciyi ekranlara kilitleyecek.

Kırmızı Oda 28. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm canlı izle

Nazlı takıntılı aşkı Recai'den sonunda kurtulduğunu aslında hayatındaki tüm erkekler ile sorun yaşamasının altında annesinin olduğunun farkına varmıştır.

Kırmızı Oda 28. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm canlı izle

Fakat içindeki bir dürtü onu Recai'den intikam almaya yöneltir. Doktor hanımla konuşan Nazlı, yaşanacaklardan ve ayrılmaktan biraz olsun korktuğunu ifade eder. Peki Recai kendisinden vazgeçen Nazlı'nın gönlünü almaya çalışacak mı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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